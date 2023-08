Komit Bertransformasi Berbasis Penerapan GRC, Peruri Raih Penghargaan

DIGITALISASI memang tidak bisa dihindari saat ini. Untuk itu guna menjawab tantangan globalisasi, Peruri pun telah bertransformasi tidak hanya fokus menjalankan bisnis konvensional tetapi juga merambah ke bisnis digital security.

Transformasi itu tidak luput dari penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang baik. Alhasil sehingga Peruri meraih penghargaan 5 Star Silver kategori The Best GRC For Corporate Risk Management 2023 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2023. Penghargaan itu diterima oleh Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri dan Dien Rusda Arini selaku POH Kepala Departemen Manajemen Risiko Peruri pada Rabu (30/8).

Setelah melewati proses penjurian pada 9 Agustus kemarin yang dilakukan oleh Gandung Anggoro Murdani, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung juga diganjar dalam penghargaan ini sebagai The Best Chief Human Capital for GRC Culture Transformation 2023.

“Peruri terus mendorong seluruh karyawan untuk menerapkan GRC yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan penerapan manajemen risiko, serta terus berinovasi untuk menyukseskan transformasi digital perusahaan,” kata Gandung.

Dalam menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), perusahaan perlu refocusing penerapan manajemen risiko disertai dengan pengoptimalan tata kelola perusahaan (Corporate Governance), dan kepatuhan (Compliance) yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan bisnis dan daya saing.

“GRC dapat membantu dalam hal kepatuhan yang efektif yang setiap hasil review, evaluasi, dan audit bisa menjadi pengembangan serta perbaikan ke depannya untuk pengambilan keputusan yang sifatnya lebih proaktif,” tambah Gandung.

Penerapan GRC di Peruri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/03/2023 sebagai wujud komitmen Direksi Peruri atas pelaksanaan manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan. Peruri juga telah memiliki kebijakan sebagai dasar penerapan GRC di perusahaan. Manajemen risiko Peruri dilaksanakan dengan metode Enterprise Risk Management (ERM) dengan tujuan mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi dan aktivitas bisnis yang mengacu pada ISO 31000:2018.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Peruri. Ini akan menjadi motivasi bagi Peruri untuk selalu memaksimalkan pengelolaan Governance, Risk and Compliance yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan,” ujar Adi Sunardi. (RO/A-1)