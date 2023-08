Hadirkan Inovasi Transaksi Pembayaran Digital, Bank DKI Raih Penghargaan 

BANK DKI berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank 2023 for The Ease of Payment for Daily Needs (Category: KBMI 2, BPD), seiring dengan komitmen dan konsistensi Bank DKI dalam menghadirkan berbagai layanan perbankan digital yang memudahkan transaksi masyarakat sehari-hari.

Adapun penghargaan itu diterima secara virtual oleh Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, yang sekaligus merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono.

"Penghargaan ini didedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, nasabah, khususnya mitra bisnis yang tumbuh, dan berbisnis bersama Bank DKI," ujar Amirul melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (30/8).

Dia menyampaikan penghargaan itu menjadi apresiasi yang bernilai dalam upaya bertransformasi digital serta komitmen Bank DKI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada para nasabah.

"Termasuk lagkah kolaborasi, entitas, pemerintahan, BUMD, BUMN, maupun swasta lainnya," ujar Amirul.

Dia menambahkan, hadirnya berbagai produk dan layanan digital Bank DKI menjadi komitmen perseroan dalam menjawab tantangan di era digitalisasi dan upaya meningkatkan kinerja positif perusahaan.

"Digital shifting menjadi hal yang tidak terlepas dari upaya perseroan dalam menyambut perubahan perilaku masyarakat, khususnya nasabah yang membutuhkan layanan perbankan mudah, aman, dan nyaman. Sehingga transformasi layanan perbankan digital terus menjadi concern kami," ujar Amirul.

Penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2023 diberikan kepada pelaku jasa keuangan dengan melewati sejumlah mekanisme penilaian. Yakni, metode desk research dengan enam aspek variable yaitu Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan, Rentabilitas, Permodalan, Kinerja Intermediasi dan Digital Shifting Condition.

Selanjutnya, metode media monitoring dan metode expert panels turut dilakukan untuk memperkuat kandidat dalam menerima penghargaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan apresiasi atas jalinan kerja sama antara OJK, industri perbankan, institusi pemerintah, asosiasi dan media massa yang terlibat dalam berbagai inisiatif dalam mendukung perkembangan industri perbankan.

OJK, lanjut Dian, tetap berkomitmen mendukung perkembangan industri perbankan, termasuk berbagai inovasi dalam operasional bisnis bank dalam rangka memberikan pelayanan yang prima.

"Industri perbankan terus mengakselerasi digitalisasi produk dan layanannya, sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyikapi peluang dari perkembangan teknologi digital," ujar Dian.

Sebagai informasi, Bank DKI secara konsisten melakukan peningkatan dan pengembangan layanan perbankan digital, di antaranya seperti super apps JakOne Mobile, semakin memiliki ragam fitur transaksi pembayaran sehari-hari, mulai dari transfer antar rekening, pembukaan rekening, Scan QRIS, hingga Zakat dan Donasi.

Terbaru, Bank DKI telah meluncurkan fitur JakErte yang memberikan kemudahan pengurusan administrasi bagi pengurus RT.

Selain itu, Bank DKI juga terus mengembangkan JakOne Abank bagi para pelaku UMKM, dan layanan digital lain seperti Cash Management System, maupun aplikasi pengajuan kredit/pembiayaan secara online, dengan aplikasi digital lending.

Dalam hal pelayanan transaksi nontunai menggunakan kartu Bank DKI terus memperluas akseptasi JakCard berfungsi sebagai kartu uang elektronik di berbagai moda transportasi DKI Jakarta, tiket masuk sejumlah museum hingga transaksi di berbagai merchant.

Bahkan, lanjutnya, beberapa waktu lalu Bank DKI telah melakukan launching implementasi penggunaan JakCard sebagai tiket kereta Commuter Line dan kolaborasi bersama PT Kereta Commuter Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Arie Rinaldi menyampaikan diterimanya penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2023 tentu menjadi apresiasi dan pendorong perseroan untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan juga melalui berbagai langkah kolaborasi.

"Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan dalam perwujudan capaian perusahaan menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta," jelas Arie. (Z-1)