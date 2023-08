Platform Travel Experience Singapore Airlines Pelago Masuk Indonesia

KINI Pelago menghadirkan layanannya bagi konsumen Indonesia. Pelago merupakan platform travel experience milik Singapore Airlines sejak 2021. Lewat layanan itu, pelanggan memperoleh pengalaman wisata yang tersedia secara langsung di destinasi.

Dengan lebih dari 8.900 aktivitas dan atraksi wisata di 1.300+ destinasi yang tersebar di 62 negara di seluruh dunia, Pelago menawarkan berbagai petualangan, mulai dari rekreasi hingga mengeksplorasi situs ikonis, menemukan objek wisata tersembunyi, menikmati kelezatan kuliner lokal, menjalani keseruan di taman hiburan favorit atau tempat K-Pop, serta mengikuti kegiatan budaya seperti mengenakan kimono di bawah pohon ceri yang tengah berbunga. Bagi penggemar sensasi adrenalin, Pelago menawarkan aktivitas mendebarkan seperti bungee-jumping dan skydiving.

Di sisi lain, Pelago juga menawarkan kuliner yang penuh cita rasa dengan layanan kelas dunia. Seluruh pengalaman ini tersedia pada satu platform terpadu. Demi meningkatkan pengalaman pelanggan, pengguna baru dapat memakai kode kupon PELAGOWELCOME10 dan memperoleh diskon 10% pada transaksi pertama.

Pelago ingin merangsang imajinasi pelanggan agar memikirkan ide liburan baru. Karenanya, Pelago meluncurkan program spesial yang disebut Never Have I Ever dan mengajak pelanggan keluar dari zona nyaman serta mencoba hal baru.

Program ini akan melibatkan influencer dan pelanggan sebagai audiens. Pelanggan dapat membagikan momen liburan Never Have I Ever yang menginspirasi rasa keingintahuan, kreativitas, dan semangat bertualang wisatawan lain. "Menurut kami, momen eksplorasi diri dan pengalaman berkesan berlangsung ketika kita keluar dari zona nyaman," ujar Stella Setyiadi, Marketing Lead (Indonesia) Pelago. (RO/Z-2)