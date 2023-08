Pacific Garden Campus Town, Investasi nan Menjanjikan di Kawasan Alam Sutera

KEBUTUHAN hunian untuk mahasiswa generasi Z (Gen Z) semakin meningkat seiring keberadaan tiga universitas ternama di kawasan Alam Sutera, Tangerang. Berbekal konsep hunian dan fasilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan mahasiswa, Apartemen Pacific Garden Campus Town yang hanya selangkah dari tiga kampus tersebut, kian menjadi incaran para mahasiswa dan menggiurkan bagi investor.

Pacific Garden Campus Town merupakan salah satu proyek penting dari PT Indopasifik Indahtama yang telah merampungkan Tower 1 dan Tower 2 sejak 2021 dan 2022 yang lalu.

Dari proses pembangunan hingga handover ke konsumen, seluruhnya mampu dipenuhi oleh PT Indopasifik Indahtama dengan tepat waktu. Dibangun di atas lahan seluas 1.4 Ha, Pacific Garden Campus Town kini memiliki 2 tower yang berisikan 2.000 unit.

Direktur PT Indopasifik Indahtama Sony Wangsa Putra mengatakan Pacific Garden Campus Town membidik market yang sangat potensial dan terus meningkat di kawasan Alam Sutera, yakni segmen mahasiswa generasi Z dan first jobber. Tak heran jika konsep Pacific Garden sebagai hunian vertikal dipenuhi dengan berbagai fasilitas yang sangat fit dengan semua kebutuhan mahasiswa dan generasi muda saat ini.

“Sebagai pengembang terpercaya, kami memiliki komitmen On Time dan On Quality kepada konsumen. Ini dibuktikan ketika kami merampungkan pembangunan 2 tower Pacific Garden bahkan ketika masa pandemi, dan mulai handover ke konsumen tepat waktu sejak tahun 2021,” ungkap Sony Wangsa.

Ia menjelaskan, dengan market yang sangat potensial dan terus meningkat di Alam Sutera, Pacific Garden Campus Town juga sangat menggiurkan sebagai bentuk investasi properti.

Sebagai ilustrasi, dengan nilai investasi mulai dari Rp 650 juta-an per unit, dan harga sewa sekitar Rp 3,5 juta per bulan, bisa menghasilkan Rp45 juta per tahun atau sekitar 7-8% per tahun. Nilai investasi yang jauh lebih menguntungkan dibanding rata-rata deposito bank pada umumnya.

“Nilai investasi ini didukung dengan demand sewa yang sangat tinggi. Hingga saat ini Pacific Garden sudah dicari dan mau disewa oleh pangsa pasar lebih dari 12.000 mahasiswa dan karyawan muda. Maka sangat tepat jika value yang kami tawarkan dari Pacific Garden adalah siap huni dan mudah disewakan,” Sony membeberkan.

Berada di kota mandiri Alam Sutera, lokasi Pacific Garden Campus Town sangat strategis dengan hanya selangkah dari tiga perguruan tinggi ternama, yaitu Universitas Bina Nusantara, Swiss-German University (SGU), dan Universitas Bunda Mulia (UBM). Lokasinya persis berada di seberang Mall Alam Sutera serta surrounding area dengan fasilitas pendukung yang sangat lengkap mulai dari IKEA, Mall Living World, Food Center Flavour Bliss, dan Rumah Sakit Omni.

Untuk kebutuhan penghuni, Pacific Garden Campus Town memiliki area komersial seluas 4.000 meter persegi yang dilengkapi dua atrium mewah dan diisi oleh lebih dari 60 tenant yang melayani berbagai kebutuhan, mulai dari foodcourt, minimarket, restaurant, kafe, ATM, salon, laundry, hingga berbagai kios. Fasilitas kebugaran juga menjadi aspek penting di apartemen ini yang sudah dilengkapi dengan gym dan jogging track yang mengelilingi downtown lake.

Tiap penghuni kian dimanjakan dengan aneka fasilitas yang memadukan aspek fungsionalitas dan keindahan, terutama kolam renang atau pool area yang dirancang sebagai salah satu pusat kenyamanan. Menariknya kolam renang ini bisa diakses langsung dari teras belakang sejumlah unit layaknya villa premium. Pool deck kombinasi dari kayu dan batu serta area hijau dengan pohon kamboja memberikan suasana yang rileks dan jauh dari kebisingan.

Berbagai fasilitas tersebut menjadi alasan tingginya okupansi Pacific Garden Campus Town yang 90% diisi oleh anak muda, terdiri dari 70% mahasiswa dan 20% karyawan muda. Saat ini Pacific Garden Campus Town juga telah bekerjasama dengan STU Services sebagai rent management yang membantu menawarkan dan mengelola sewa dari pemilik unit.

“Dengan harga yang sangat kompetitif mulai dari Rp 650 juta-an, Pacific Garden Campus Town adalah pilihan hunian dan investasi terbaik yang bisa konsumen dapatkan,” tandas Sony. (RO/R-1)