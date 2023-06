Contoh Lembaga Keuangan Non Bank, Tugas dan Jenisnya

LEMBAGA keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan di sektor keuangan. Lembaga-lembaga ini merupakan badan resmi yang bertugas untuk menyediakan produk dan fasilitas dalam bidang keuangan.

Secara umum, tugas lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan pengalihan kembali dana tersebut. Namun, terdapat juga lembaga keuangan yang hanya fokus pada salah satu dari kedua aktivitas tersebut.

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967 yang dikutip dari repository.uin-suska.ac.id, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan intinya adalah memberikan kredit dan layanan dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Selain bank, terdapat lembaga keuangan non bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Beberapa tugas lembaga keuangan non bank meliputi:

Pendanaan (funding): Menghimpun dana dari masyarakat melalui pembelian produk atau simpanan. Pemberian pinjaman (lending): Menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan dana yang terkumpul dari simpanan. Dana tersebut akan diputar atau dijual kembali dalam bentuk pinjaman. Penerbitan surat berharga: Menerbitkan surat berharga yang dapat dijual kepada masyarakat sebagai sumber pendanaan. Penyertaan modal: Memberikan modal kepada perusahaan atau proyek dalam jangka waktu tertentu sebelum dijual ke pasar modal. Pemberian modal usaha: Memberikan modal kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Menjadi perantara: Menjadi perantara antara perusahaan dengan pemerintah untuk memfasilitasi permodalan. Mencari tenaga ahli dan nasihat profesional: Menyediakan layanan untuk mencari tenaga ahli atau nasihat profesional dalam bidang keuangan. Memperluas sumber pendanaan: Membantu perusahaan swasta dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk usaha mereka.

Selain itu, ada juga jenis lembaga keuangan non bank yang berperan penting dalam sistem keuangan. Di antara lain:

Jenis Pembiayaan Pembangunan: Lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dalam jangka menengah hingga panjang dan melakukan penyiutan modal dalam perusahaan.

Jenis Investasi: Lembaga keuangan non bank yang berperan sebagai perantara dalam penerbitan surat berharga dan bertanggung jawab atas penjualan surat berharga (underwriter).

Jenis Lainnya: Lembaga keuangan non bank yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan penghasilan menengah.

Perbedaan Bank dengan Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan yang beragam dan terlibat dalam berbagai kegiatan utama di sektor keuangan. Di sisi lain, lembaga keuangan nonbank hanya terbatas pada satu jenis kegiatan keuangan. Meskipun demikian, kedua jenis lembaga keuangan tetap memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara.

Contoh

Pasar Modal: Tempat jual beli surat berharga dan instrumen investasi lainnya seperti obligasi dan saham. Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk dipinjamkan kepada anggota atau peminjam yang membutuhkan. Perusahaan Asuransi: Lembaga yang menanggung risiko dan memberikan perlindungan atas kecelakaan, kebakaran, dan kesehatan. Pegadaian: Lembaga yang memberikan pinjaman dengan menggunakan barang jaminan sebagai jaminan. Perusahaan Modal Ventura: Perusahaan yang memberikan pendanaan dalam bentuk modal kepada perusahaan baru. Perusahaan Anjak Piutang: Perusahaan yang mengambil alih kredit bermasalah dan melakukan penagihan atas piutang. Perusahaan Sewa Guna Usaha atau Leasing: Perusahaan yang menyediakan pembiayaan melalui kontrak sewa pembelian barang. Financial Technology (Fintech): Perusahaan finansial yang beroperasi secara daring atau online, seperti layanan peer to peer lending dan crowdfunding. Perusahaan Dana Pensiun: Perusahaan yang memberikan layanan jaminan di hari tua melalui pemotongan gaji pegawai. Pasar Uang: Tempat pertemuan antara pemberi dan penerima dana, yang biasanya melibatkan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan deposito.

Ini adalah beberapa contoh lembaga keuangan non bank, yang berperan penting dalam sistem keuangan dan memberikan layanan yang beragam kepada masyarakat. (Z-3)