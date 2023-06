Aneka Promo dari Bank Artha Graha Internasional Manjakan Pengunjung Jakarta E-Prix

DALAM rangka memeriahkan 2023 Jakarta E-Prix yang berlangsung pada 3-4 Juni 2023 di AGI Jakarta International E-Prix Circuit. Bank Artha Graha Internasional (AGI) hadir membuka booth dan memberikan berbagai promo menarik. Sekretaris Perusahaan Marlene Gunawan menjelaskan bahwa pada pagelaran 2023 Jakarta E-Prix kali ini Bank AGI mengusung tema #lifeontrack with agi.

“#lifeontrack adalah sebuah pesan dimana AGI merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian nasabah. Selama Formula E ini berlangsung, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah agar mendapatkan experience yang menyenangkan dan dapat menikmati pertandingan,” ujar Marlene.

Salah satu upaya memberikan kemudahan bagi pengunjung yang datang adalah dengan memberikan promo serba Rp1. Pengunjung yang mendownload dan mengunjungi booth AGI akan mendapatkan promo serba Rp1, mulai dari isi ulang air mineral sepuasnya, Official Merchandise 2023 Jakarta E-Prix by Never Too Lavish, hingga parkir sepanjang hari hanya dengan membayar Rp1.

Baca juga: Daftar Jawara Formula E di AGI Jakarta International E- Prix Circuit

Bagi pecinta sneakers, Bank AGI juga mengadakan undian untuk dapat membeli Air Jordan hanya dengan Rp1. Pengunjung hanya perlu mendownload AGI, membuka tabungan ICON dan top up sebanyak-banyaknya.

“Promo Rp1 berlaku selama ajang Formula E. Namun setelah acara ini selesai akan banyak promo dan kegiatan lainnya yang sayang untuk dilewatkan,” ungkap Marlene.

Promo lainnya, pengunjung bisa mendapatkan diskon sebesar 50% di Onezo drink dan booth UMKM dengan bertransaksi secara cashless menggunakan AGI. Pengunjung dengan transaksi terbanyak jiga berkesempatan mendapat reward agicash senilai Rp50 ribu untuk 100 orang pemenang.

Baca juga: Maximilian Gunther Dominasi Balapan Formula E Jakarta

Untuk memudahkan para pengunjung dalam bertransaksi secara cashless, Bank Artha Graha Internasional menempatkan top up booth AGI di berbagai tempat khususnya di wilayah UMKM dan spot parkir.

Main booth AGI sendiri terletak di depan Segarra dan berkonsep futuristik. Selain menawarkan berbagai promo menarik, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam booth seperti bermain race simulator dan photobooth. (RO/S-3)