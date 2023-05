Dukung Lingkungan Sehat Berkelanjutan, Panasonic Gelar Kompetisi Daur Ulang Kardus

PANASONIC Gobel Indonesia (PGI) menggelar kompetisi seni (Art Competition) yang melibatkan konsumen untuk daur ulang kardus Panasonic menjadi barang yang lebih bermanfaat.

Kompetisi itu sejalan dengan kampanye PGI untuk mendorong lingkungan sehat berkelanjutan. Kompetisi itu juga bagian dari program Green Impact Panasonic yang fokus pada inovasi produk ramah lingkungan dan kegiatan kampanye gaya hidup sehat.

Presiden Direktur PGI Keisuke Nakagawa mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengelola bisnis dan bertindak dengan tepat sebagai entitas publik yang memberikan kontribusi terbaik bagi kehidupan masyarakat dunia khususnya di Indonesia.

Ia menjelaskan, pogram Panasonic Green Impact merupakan upaya dari Panasonic Group untuk mengurangi emisi karbon dari setiap produk yang dibuat, sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan maupun isu perubahan iklim.

"Pada tahun ini kami mengadakan program menarik untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan tiap individu dan kelestarian lingkungan hidup. Selain dapat meminimalisir dampak lingkungan, program ini juga sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) PBB untuk menciptakan hidup dan dunia yang lebih baik," katanya.

Dalam kompetisi daur ulang kardus, terdapat aktivitas Digital Challenge dan Panasonic Day Workshop bertema Rumah Kita, untuk memberikan ruang kreasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait daur ulang dus Panasonic dan apresiasi berupa hadiah total puluhan juta rupiah bagi pemenang kompetisi.

“Seluruh program atau kegiatan bisnis Panasonic diharapkan tak hanya berdampak pada keberlanjutan perusahaan tapi juga berkontribusi untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan, dengan gaya hidup dan lingkungan yang lebih sehat untuk mencapai kebahagiaan setiap harinya sesuai tagline Panasonic Live Your Best”, ujar Nakagawa.

Head of Communications PGI Viya Arsawireja menambahkan, dalam setiap program yang dibuat, sampai saat ini Panasonic selalu membuka kerja sama dengan Organisasi Non-Profit ataupun langsung dengan Panasonic Global untuk kebutuhan masyarakat, seperti LSM One Championship dalam mendukung kampanye Light My Path (Lentera Bertenaga Surya), ataupun memberikan bantuan listrik berupa Panasonic Power Supply Container ke Sekolah Dasar Negeri 01 Karimunjawa.

Ia menegaskan komitmen Panasonic untuk mencapai green business industry dan menyukseskan tujuan Panasonic Group di 2050 untuk mengurangi emisi CO2 hingga lebih dari 300 juta ton, atau sekitar 1% dari total emisi global saat ini.

“Kami percaya bahwa sudah sepatutnya kita semua menjaga keberlangsungan bumi yang kita tempati. Maka dari itu, kami memiliki program sustainability, yang bertujuan untuk mengedukasi bagaimana produk kami aman bagi lingkungan dan mendukung penyelamatan lingkungan, serta bagaimana Panasonic bisa berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi dari pemasanan global melalui aktivitas sehari-hari,” tutup Viya. (RO/Z-5)