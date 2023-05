Anggota Komisi VII Apresiasi Kinerja Luar Biasa PHE 2022

ANGGOTA Komisi VII DPR HM Ridwan Hisjam memberi apresiasi terhadap kinerja luar biasa PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sepanjang 2022.

Di antaranya, dengan meraih laba bersih senilai US$4,67 miliar atau setara Rp69,22 triliun sepanjang 2022.

Selain itu, PHE juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan produksi minyak dan gas (migas), yakni 7% persen berbanding tahun lalu.

“PHE menyumbang 70% pendapatan Pertamina holding. Apabila PHE pendapatannya besar, otomatis pendapatan Pertamina akan ikut naik,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Baca juga: Juara, PHE Cetak Laba Jumbo US$4,67 Miliar pada 2022

Menurutnya, keberhasilan PHE juga akan berdampak positif pada sektor hulu.

Pada akhirnya, akan memberikan nilai positif bagi keuntungan perusahaan dan anak perusahaan di bawahnya, seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina EP (PEP), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PT Pertamina EP Cepu (PEPC), PT Pertamina Internasional EP (PIEP), dan sebagainya.

“Keberadaan PHE sangat penting sekali dan akan lebih mudah me-manage perusahaan di bawahnya,“ ujar Ridwan.

Di sisi lain, Ridwan sependapat dengan rencana PHE untuk melakukan penawaran perdana saham (initial public offering/IPO).

Dengan masuk bursa saham, lanjut Ridwan, diharapkan kinerja PHE akan semakin meningkat.

“Tentu diharapkan semakin meningkat. Karena kalau sudah menjadi perusahaan terbuka, semua harus transparan. Tidak ada yang bisa ditutupi. Dan ini menjadi tantangan bagi perusahaan hulu Pertamina,” kata dia.

Baca juga: Pertamina Hulu Jadi Kunci Ketahanan Energi

Terkait raihan positif tersebut, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah juga mendukung rencana IPO PHE.

Menurut Piter, pendanaan lewat IPO diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga momentum kinerja positif.

Termasuk dalam rangka mendukung tercapainya target produksi nasional minyak bumi sebanyak 1 juta barel per hari (bph).

"IPO adalah pilihan tepat. Banyak sekali manfaatnya. Jadi (PHE) memang harus didorong (untuk IPO)," ujar Piter.

Menurut Piter, manfaat utama pelaksanaan IPO bagi PHE adalah terkait opsi pendanaan yang lebih moderat dan menguntungkan bagi perusahaan dalam membiayai kebutuhan investasinya untuk kegiatan eksplorasi.

Ini lantaran dana dari IPO bisa menjadi solusi tepat untuk investasi. Antara lain, untuk kegiatan eksplorasi dan mencari sumur-sumur baru, yang membutuhkan biaya sangat besar.

Baca juga: Zuristyo Dorong PHE Tingkatkan Kinerja Penuhi Ketahanan Energi Nasional

Melalui dana dari IPO, PHE bisa berinvestasi untuk meningkatkan lifting, sehingga mengurangi ketergantungan impor.

“Karena selama ini Pertamina memang hanya mengandalkan produksinya dari sumur-sumur yang existing dan sudah tua,” kata Piter.

"And at the end, dengan kinerja semakin kinclong, maka kontribusinya terhadap negara, baik dalam bentuk pajak maupun setoran dividen, juga semakin besar. Artinya, negara juga diuntungkan dari IPO ini," papar Piter.

PHE mencatatkan kinerja menggembirakan pada 2022. Antara lain, mencapai produksi hampir 1 juta BOEPD atau sebesar 967 MBOEPD dari 65 blok migas, bertumbuh 7% berbanding produksi migas tahun lalu serta laba bersih sebesar US$4,67 miliar pada 2022.

Adapun dampak positif performa PHE kepada pendapatan negara secara total sebesar US$8,77 miliar yang terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan signature bonus. (RO/S-2)