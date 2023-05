Tipis-Tipis, Muamalat Bagi Dividen Rp5 Miliar

PT Bank Muamalat mencatatkan pertumbuhan laba sebelum pajak (profit before tax) pada 2022 sebesar Rp52 miliar, meningkat 316% year on year (yoy). Peningkatan laba tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan berbasis komisi (Fee Based Income/FBI) perseroan sebesar 95% (yoy) dari Rp560,5 miliar per 31 Desember 2021 menjadi Rp1,1 triliun pada akhir Desember 2022.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2022, Kamis (11/5) menyetujui menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 18,8% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 atau sebesar Rp5 miliar. Adapun sisanya akan dipergunakan untuk cadangan umum perseroan.

Dalam RUPST disetujui diantaranya laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah untuk tahun buku 2022 serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2022.

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Harry Alexander mengatakan, BPKH sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat senantiasa mendukung percepatan pertumbuhan bisnis perseroan melalui sinergi dan kemitraan strategis.

“Kami meyakini, Insya Allah susunan pengurus Bank Muamalat memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan bisnis Bank Muamalat yang berkelanjutan, serta senantiasa menjalankan perusahaan dengan tata kelola yang baik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, dengan RUPST yang berjalan sesuai dengan rencana dan soliditas sesama pengurus perseroan yang telah terjalin dengan baik, pihaknya optimistis Bank Muamalat tetap menjadi bank syariah yang mampu memberikan solusi keuangan syariah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap jajaran pengurus perseroan yang ada saat ini terus meningkatkan soliditas dan bersama-sama membangun Bank Muamalat agar terus menjadi kontributor utama industri keuangan syariah di Tanah Air dengan semangat Tumbuh Sehat, Profit Berkelanjutan,” ujarnya. (RO/E-1)