Kimia Farma Luncurkan Apotek dengan Konsep Baru, 'Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma'

PT Kimia Farma Apotek (“KFA”) sebagai perusahaan jaringan layanan farmasi terbesar di Indonesia telah menjadi bagian dari solusi kesehatan masyarakat selama lebih dari 50 tahun. KFA juga terus melakukan ekspansi bisnis dan jaringan ke seluruh wilayah hingga ke pelosok negeri untuk mendekatkan diri dalam memberikan produk dan layanan kesehatan ke masyarakat. Selain itu KFA menghadirkan konsep baru pelayanan kefarmasian dan perluasan produk atau new concept of pharmacy and merchandising guna memberikan peningkatan pelayanan kesehatan bagi publik. Dengan konsep baru tersebut KFA tidak hanya menyediakan obat-obatan, tetapi juga produk-produk kecantikan, baby & child care, personal care, alat kesehatan, serta produk-produk kesehatan lain yang diminati oleh masyarakat.

Dalam rangka perubahan itu, KFA secara serempak membuka 9 (sembilan) apotek berkonsep baru pada Jumat, 14 April 2023. Pembukaan kesembilan apotek digelar secara hybrid berpusat di Apotek Kimia Farma Sunter 2, Jalan Danau Sunter Raya C-2/2 Sunter Jaya, Jakarta Utara, yang dihadiri secara langsung oleh Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, David Utama dan Direksi KFA.

Dengan konsep dan citra baru, maka para pelanggan Apotek Kimia Farma akan memperoleh pengalaman berbelanja dengan pelayanan yang lebih nyaman dan eksklusif. “Variasi pilihan produk-produk kesehatan yang disajikan didukung dengan tata merchandising yang baru, sehingga memudahkan pengunjung memperoleh produk yang diinginkan. Hal ini merupakan salah satu program kerja manajemen KFA baru yaitu transformasi retail yang meliputi new concept of pharmacy and merchandising. Seluruh layanan KFA nantinya dapat diakses secara daring dan dapat diantar langsung ke rumah pelanggan. Selama masa promosi, kami menggratiskan layanan pesan-antar pada radius 5 km,” ungkap Agus Chandra, Direktur Utama KFA.

Selain Apotek KF Sunter, delapan apotek lainnya yang dibuka yaitu Apotek KF 555 Cidodol Jakarta, Apotek KF Express KM 260 Banjaratma Brebes, Apotek KF Rau Cilegon, Apotek KF Sungai Danau Banjarmasin, Apotek KF Alam Sutera 2 Tangerang, Apotek KF Kamonji Palu, Apotek KF 26 Diponegoro Surabaya, dan Apotek KF Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Banda Aceh.

“Transformasi retail yang dilakukan KFA akan membuat Apotek Kimia Farma menjadi tujuan utama masyarakat untuk mencari produk-produk kesehatan. Ini cara kami (Kimia Farma) untuk menjawab tingginya permintaan kebutuhan akan produk-produk kesehatan yang berkualitas, aman, lengkap, dan variatif dengan pelayanan terbaik,” ujar David Utama, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk.

Melalui perubahan konsep itu KFA bergerak maju. Sebelumnya citra yang melekat sangat kuat pada KFA sebagai apotek penyedia obat-obatan dengan image “Ingat Obat, Ingat Kimia Farma” berubah menjadi “Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma”.

“Perubahan tersebut nantinya tidak hanya terasa di sembilan apotek, tetapi juga merata di seluruh Apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia,'' pungkas Agus Chandra. (RO/S-1)