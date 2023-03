BRINS Beri Bantuan untuk Program Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Padepokan Ciliwung Condet

BRINS kembali melakukan aksi sebagai wujud komitmen dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tema BRINS Green Action #LindungiCiliwung. CSR dilakukan di Padepokan Ciliwung Condet Jakarta Timur di hadiri langsung oleh Direktur Teknik BRINS Ade Zulfikar, Direktur Operasional BRINS Sony Harsono, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRINS Heri Supriyadi pada hari Kamis, 2 Maret 2023.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) melakukan program kepedulian lingkungan serta budaya dalam rangka perberdayaan Masyarakat setempat. Salah satunya dengan memberikan bantuan perahu karet yang dapat digunakan para relawan Padepokan Ciliwung Condet dalam melakukan aksi bersih-bersih di area bantara.

Perahu itu sekaligus bisa digunakan untuk memonitor debit air sungai sekitar, serta dilakukannya penanaman bibit pohon loa dan pohon melinjo yang diharapkan bertumbuh untuk dapat menjaga lingkungan dengan menahan terjadinya abrasi di tepi sungai.

Sementara untuk melinjo diharapkan bisa dimanfaatkan hasil panennya untuk produksi emping yang dikelola oleh pengurus padepokan, sehingga mampu membantu meningkatkan nilai ekonomi Masyarakat setempat.

Relawan Padepokan Ciliwung Condet memiliki keterampilan budaya salah satunya dalam pembuatan batik cap dengan corak khas Betawi. Kepedulian terhadap pelestarian budaya mendorong BRINS memberikan bantuan berupa alat Batik Cap dan pembuatan Kolam Batik sebagai media pewarnaan batik kepada para pengrajin batik di Padepokan Ciliwung Condet.

Bantuan juga diberikan kepada seluruh relawan Padepokan Ciliwung Condet berupa paket sembako sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan kerja keras dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Kepedulian BRINS terkait isu-isu lingkungan tentunya masuk kedalam value perusahaan yaitu ESG (Environmental, social, and governance) yang pada prinsipnya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu cara BRINS dalam mendorong value perusahaan untuk turut hadir dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan prinsip People, Planet, & Prosperity,” ujar Direktur Teknik BRINS Ade Zulfikar.

Ade menegaskan, kegiatan itu merupakan komitmen perusahaan tentang bagaimana BRINS menyelamatkan lingkungan. Tambahnya, kegiatan kepedulian lingkungan seperti ini telah menjadi kegiatan regular perusahaan karena telah dilakukan BRINS selama beberapa tahun terakhir seperti kegiatan penanaman Mangrove yang dilakukan di beberapa Kota.

Kegiatan CSR yang dilakukan BRINS mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar Padepokan Ciliwung Condet dan beberapa pihak lain yang turut hadir pada acara tersebut seperti A. A. Ngurah Wishnu F. F yang memberikan apresiasi penuh kepada BRINS yang telah memberikan dukungannya dengan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan padepokan ciliwung condet.

"Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat dan dampak positif yang besar untuk masyarakat khususnya sekitar Padepokan Ciliwung Condet," katanya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Berkah Shadaya selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Timur, Dirja Kusuma selaku Kepala Bidang Kehutanan, dan Ahmad Maulana selaku Pihak Padepokan Ciliwung Condet.

Kedepannya, BRINS berharap kegiatan CSR ini akan memberikan dampak positif dan menambah daya tarik masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan dan budaya.

Dengan semangat The Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions BRINS siap menjadi mitra dalam berkolaraborasi kepada berbagai pihak baik meliputi aspek bisnis maupun non bisnis. (RO/OL-7)