Raja IT Buka Pop Up Store 

TOKO spesialis produk IT, Raja IT, membuka Pop Up Store di wilayah BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Dengan adanya pop up store ini diharapkan konsumen wilayah tangerang lebih dekat mendapatkan produk.

“Pop Up Store ini akan menjadi wajah dan gebrakan baru dunia IT. Kami berpegang teguh pada tagline dan misi dari Founder kami memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan produk IT original, harga terjangkau dan hadir lebih dekat masyarakat,” ungkap Director of Product dari Armindo Mandiri Riani Hadinata dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (25/12).

Menurut dia, ke depannya Raja IT juga akan membuka Pop Up Store lainnya, agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan produk IT yang original.

Dengan dibukanya pop up store BSD ini banyak promo yang bisa dinikmati pengunjung mulai dari harga produk Rp5.000, diskon 50% untuk tinta dan Aksesoris HP, cicilan 0%, tukar tambah hingga free gift. (R-3)