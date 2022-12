Hilirisasi Industri, Indo Nickel Industri dan Pinggao Bangun Smelter di Luwu Timur

MEWUJUDKAN kemandirian di bidang industri dan merealisasikan hilirisasi, PT Indo Nickel Industri bekerjasama dengan Pinggao Group Company Limited, menandatangani pembangunan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Nickel Smelter Project Indonesia–Engineering Procurement and Construction Contract – untuk pembangunan proyek smelter nikel di Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Jakarta, Jumat (16/12) antara Direktur Utama PT Indo Nickel Industri (INI) Helmut Hermawan dengan Direktur Utama Pinggao Group Co. Ltd. Cao Mingxiang yang disaksikan oleh sejumlah pejabat dari pemerintah kabupaten setempat serta pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Menurut Helmut, penandatanganan kerjasama itu mengawali rangkaian pembangunan projek pembangunan RKEF smelter nikel senilai lebih dari US$50 juta, untuk merealisasikan program hilirisasi dengan kapasitas 1 X 36 ribu KVA (setara 36 Mega Volt Ampere (MVA)).

Setelah penandatanganan, diharapkan akan dilakukan proses peletakan batu pertama (ground breaking) proyek, yang akan dilakukan di bulan ini, atau selambat-lambatnya pada Januari 2023. Diharapkan proses konstruksi pembangunan smelter akan berlangsung selama 18 bulan setelahnya.

“Dalam upaya mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, kami tidak hanya membuka tambang nikel di Malili, Luwu Timur saja, namun saat ini kami membangun smelter menggandeng kerjasama dengan pihak investor Pinggao Co. Ltd. yang telah berpengalaman di bidang industri elektrik sejak tahun 1970,” papar Helmut.

Dengan menggandeng Pinggao Group selaku perusahaaan kontraktor Engineering Procurement and Construction (EPC), maka nantinya biji nikel (nickel ore) yang selama ini ditambang di Malili, akan langsung diolah menjadi Feronikel dengan kadar Nikel (Ni) 10% sampai 12% dengan kapasitas 64 ribu ton Feronikel setiap tahunnya.

Cao Mingxiang menyampaikan terima kasih dan penghargaannya, baik kepada pemerintah lokal setempat yang sudah mendukung pembangunan smelter, terutama kepada kepercayaan PT INI, yang telah memilih Pinggao Group selaku perusahaan kontraktor EPC dalam proyek kerjasama.

Pinggao Group merupakan anak perusahaan China Electric Equipment Group Co. Ltd., yang didirikan pada 1970. Salah satu anak perusahaannya yang telah terdaftar di bursa dan menjadi perusahaan terbuka (listed company) yakni Pinggao Electric.

Selain menjadi perusahaan perlengkapan elektrik terkemuka di Tiongkok, di dunia perusahaaan tersebut memimpin dalam penguasaan riset dan pengembangan (litbang/R&D), serta pemimpin industri dalam penyediaan sistem solusi integrasi energi.

Pinggao Group International Engineering Co. Ltd, sebagai bagian utama Pinggao Group, yang membawa bisnisnya ke luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Sejak 2013, perusahaan telah mengimplementasikan inisiatif “One Belt, One Road,” dan telah menuntaskan total pekerjaan EPC dan kontrak ekspor senilai lebih dari US$2.770 juta.

Mesin-mesin Pinggao dan perlengkapannya diekspor ke lebih dari 60 negara, termasuk Italia, Spanyol, Brazilia, Bangladesh, Vietnam, dan Thailand. Proyek EPC terutama didistribusikan di Polandia, Nepal, Laos, Pakistan, Kamboja, dan Ethiopia. Tahun 2017 Pinggao menduduki peringkat ke-220, dan termasuk dalam kategori 250 kontraktor terbesar di dunia.

“Di Indonesia, Pinggao menjadi mitra yang cukup lama selama 20 tahun terakhir, terutama untuk suplai peralatan pembangkit listrik di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah memenuhi banyak kebutuhan peralatan pembangkit listrik industri nikel di Indonesia. Keandalan produk-produk kami berjalan secara stabil,” jelas Mingxiang.

Dalam kerjasama kontrak, Pinggao menjadi investor terbesar pembangunan RKEF smelter sekaligus mereka juga akan melakukan proses alih teknologi dalam bentuk riset dan pengembangan (research and development). Untuk itu, menurut Helmut, ada 100 orang tenaga supervisi dari Tiongkok saat pembangunan (konstruksi) sampai smelter siap dioperasikan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam proyek smelter itu antara 300 sampai 400 orang secara langsung yang berasal dari daerah Malili dan sekitarnya, di luar tenaga kerja tidak langsung yang akan mampu membangkitkan ekonomi sekitar di wilayah tersebut. Helmut menyatakan hal tersebut menjadi komitmen PT INI saat berinvestasi ke Malili, Luwu Timur.

Selain perwakilan dari kedua pihak, acara ini juga didukung oleh Bupati Luwu Timur Budiman Hakim, Ketua DPRD Luwu Timur H. Aripin dan undangan lainnya yang mengiikuti secara secara virtual melalui zoom.

Bupati Luwu Timur Budiman Hakim berharap, sumber daya alam dan mineral di Luwu Timur seperti nikel dapat dikelola secara baik, ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan smelter akan bisa berdampak baik secara ekonomi maupun lingkungan, dan membawa kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Perindustrian Agus G. Kartasasmita menegaskan, Kemenperin fokus memacu hilirisasi industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, hilirisasi nikel telah meningkatkan ekspor besi baja mencapai 18 kali lipat. Tahun 2021 ekspor produk olahan nikel menembus Rp306 triliun, melesat jauh dibanding tahun 2014 sekitar Rp16 triliun. Pemerintah menargetkan ekspor tersebut meningkat lagi tahun ini menjadi Rp440 triliun. (RO/OL-7)