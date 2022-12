Le Parc @Thamrin Nine Sabet Penghargaan di Ajang Asia Property Award

TAHUN ini ajang Grand Final Asia Property Awards ke-17 akan digelar di Bangkok, Thailand pada 9 Desember. Ajang properti bergengsi tingkat Asia dipersembahkan oleh Kohler dan didukung oleh Leading Real Estate Companies of the World®️, akan bersaing memperebutkan 9 gelar Pengembang, 24 gelar Proyek Properti, dan 14 gelar Desain.

Rangkaian acara PropertyGuru AsiaProperty Awards diawali dengan ajang level nasional di sejumlah negara yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Tiongkok Daratan, Hong Kong, Makau, Greater Niseko (Jepang), India, dan Australia.

Para kandidat merupakan pemenang gelar utama dari ajang penghargaan yang sama pada level nasional. Di Indonesia dewan juri yang diketuai oleh Vivin Harsanto, Senior Director/ Head of Advisory JLL Indonesia, dan beranggotakan 9 praktisi-praktisi yang sudah piawai dan tersohor di dunia properti Indonesia.

Salah satu pengembang yang akan mewakili Indonesia di ajang Grand Final Asia PropertyGuru Awards ke-17 adalah PT Putragaya Wahana yang merupakan anggota Galeon Group yang memenangkan empat kategori pada PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-8. PT Putragaya Wahana melalui proyek besutannya, Le Parc at Thamrin Nine, Sudirman, Jakarta Pusat, diganjar penghargaan Best Condo Development.

Selain proyek Le Parc, PGW selaku developer Thamrin Nine Complex juga mendapatkan anugerah bergengsi dalam ajang Indonesia Property Award oleh Property Guru, antara lain; Autograph Tower sebagai Best Highrise Development Award, Thamrin Nine Complex sebagai Best Mixed-Use Development, serta apartemen mewahnya yang unik, Le Parc at Thamrin Nine sebagai Best Luxury Condo Development (Jakarta).

"Penghargaan ini menandakan prestasi gemilang yang telah dicapai oleh PT Putragaya Wahana sebagai developer yang terbilang muda, namun banyak membuahkan pencapaian melalui mega proyeknya, Thamrin Nine," kata Anggun Melati, Associate Director Sales Marketing PT Putragaya Wahana.

Menurut Anggun, dari pembangunan Autograph dan Luminary Tower yang merupakan gedung pertama dan kedua tertinggi di Indonesia. Selain itu, tiap gedungnya yang meraih sertifikasi hijau, atau Greenship, bertaraf Building and Construction Authority (BCA) Greenmark Platinum, hingga penggunaan teknologi yang terbaru seperti lift tercepat dan sistem keamanan yang paling canggih dengan fitur-fitur smart seperti pengenalan wajah.

"Tentunya pencapaian-pencapaian seperti ini diharapkan akan semakin menginspirasi para pengembang Indonesia untuk dapat membangun pengembangan yang lebih bagus dengan standar internasional," ujarnya. (RO/OL-7)