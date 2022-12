Bantu Rintis Bisnis Makanan-Minuman Lewat Jasa Maklon, Aimfood Jamin Kualitas dan Keamanan Produk

BISNIS makanan dan minuman menjadi salah satu primadona di kalangan para pengusaha. Bukan tanpa sebab, bisnis yang satu ini memiliki berbagai manfaat seperti mudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Terutama untuk produk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain. Keuntungan yang didapatkan juga berlipat dengan modal yang minim.

Merintis bisnis makanan dan minuman dengan menggunakan jasa maklon merupakan langkah yang tepat. Peluang yang didapatkan juga semakin besar. Hal ini bukan tanpa alasan, dengan menggunakan jasa maklon memungkinkan calon pengusaha untuk menciptakan merek makanan dan minuman sendiri dengan standar kualitas terbaik.

Hal itu pun jadi perhatian PT Aimfood Manufacturing Indonesia, perusahaan maklon dengan pengalaman lebih dari 14 tahun dan berdiri sejak 2008 yang berfokus pada pengembangan dan juga produksi makanan maupun minuman serbuk. Aimfood menjadi solusi untuk membuka usaha makanan maupun minuman meskipun tanpa memiliki keahlian dalam membuat produk sendiri.

Dengan menggunakan jasa maklon dari Aimfood, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama , klien tidak perlu memikirkan tentang formulasi makanan dan minuman yang akan dijual, proses produksi, hingga segala sesuatu yang berhubungan dengan perizinan produk.

"Dalam proses produksi, Aimfood menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik. Pabrik yang digunakan juga sudah memiliki standar internasional dengan jaminan kebersihan. Tidak hanya itu, bahkan proses pengolahan limbah yang dihasilkan juga dilakukan dengan baik tanpa ada pencemaran bagi lingkungan," tulis Aimfood dalam keterangannya.

Dalam proses produksi, Aimfood akan mengurus semua hal yang berhubungan dengan perizinan produk dimana dalam prosesnya membutuhkan hal-hal yang kompleks. Perizinan tersebut meliputi BPOM, sertifikasi halal dari MUI, hingga Sertifikat Hak Pemilik Brand.

PT Aimfood Manufacturing Indonesia sendiri memiliki berbagai akreditasi dan sertifikasi yang mumpuni dalam bidangnya. Sertifikasi tersebut antara lain HAS (Halal Assurance System), FSMS (sistem keamanan pangan yang meliputi Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP, ISO 22000).

Aimfood juga telah memiliki sertifikasi QMS (Quality System Manajemen yang berupa ISO 9001), US FOOD and DRUG Administration (FDA).

Aimfood juga bergabung dalam komunitas Bisnis Nasional yang meliputi GAPMMI, APINDO, APLI, KADIN Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

"Bukan tanpa alasan Aimfood bisa memiliki semua akreditasi dan sertifikasi tersebut. Setiap produk yang dihasilkan dijamin keamanan, kehalalan, dan juga kualitasnya. Aimfood mengutamakan penggunaan bahan natural untuk menghasilkan produk yang lebih aman dan sehat sehingga minat masyarakat lebih tinggi," jelas Aimfood.

Meskipun proses produksinya dilakukan oleh Aimfood, klien tetap bisa menentukan sendiri produk yang akan dibuat. Mulai dari bentuk kemasan yang digunakan hingga label. Bahkan Aimfood juga memberikan diskusi untuk para clientnya untuk mematangkan konsep produk yang akan digunakan.

Tidak hanya itu, Aimfood juga berkomitmen untuk menjaga formula produk. Hal itu diwujudkan dengan cara memberikan satu formula untuk satu klien. Nantinya, klien akan menandatangani surat Non Disclosure Agreement (NDA) sebagai tanda bahwa formula yang digunakan bersifat rahasia dan tidak untuk client yang lain.

Aimfood memiliki sederet prestasi yang membanggakan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraihnya. Penghargaan tersebut antara lain Excellent Top Awards, TOP 25 Best Companies, The Most Trusted Company in Quality Product, The Best Choice in Quality Product, The Competition Business Excellence, The Platinum Award Indonesia 2004.

Selain itu, Aimfood juga memiliki berbagai klien yang menjadi best seller seperti Kopi Hijau Indonesia, GNT Fiber, Teragen and Slimmer untuk PT Moment Global, WMP and Chocona untuk HWI, dan masih banyak lagi. Aimfood juga memiliki 312 produk yang telah memiliki sertifikasi MUI seperti Cofilgama, Coluskid, Dyco, E Goat, dan lain sebagainya.

Aimfood mempunyai fasilitas produksi di kawasan industri MM2100, Jalan Selayar B2 No. 7 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17530. (RO/OL-7)