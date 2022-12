Jajaran Pemimpin Perusahaan Raih Top Executive Award 2022

SEJAK terjadi pandemi yang berlangsung mulai 2020, aktivitas bisnis dan perusahaan dihadapkan pada situasi yang sangat menantang. Di tahun pertama pandemi, terjadi perubahan dan penurunan permintaan barang mengakibatkan sejumlah bisnis mengalami penurunan penjualan yang berimbas pada penurunan kinerja keuangan.

Namun dari tahun ke tahun situasi kembali membaik, aktivitas dan konsumsi masyarakat meningkat. Kendati pandemi masih naik dan turun, hal itu tidak lagi memengaruhi aktivitas masyarakat, karena telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat. Perubahan dan adaptasi tentu saja juga dilakukan oleh pelaku bisnis dan perusahaan. Di tahun pertama pandemi masih banyak perusahaan yang melakukan wait and see terhadap situasi yang terjadi. Di tahun kedua dan seterusnya perusahaan telah kembali aktif, meskipun dengan berbagai kebijakan dan aturan baru.

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih mengungkapkan kondisi tersebut dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan. Banyak perusahaan melaporkan kinerja positif, baik dari sisi pendapatan, laba, maupun dividen bagi perusahaan emiten dan nonemiten. Bangkitnya aktivitas bisnis pascapandemi, tentu saja tidak luput dari strategi dan kebijakan yang diambil oleh pucuk pimpinan.

Turut serta berperan dalam kebangkitan pelaku bisnis dan perusahaan di Indonesia, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand & perusahaan di Indonesia menggelar Top Executive Award 2022. Ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada president director/direktur utama terbaik dari perusahaan emiten dan nonemiten yang berhasil memimpin dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan awareness, revenue, profit, dan dividen perusahaan. "Kami meyakini top executive atau pemimpin perusahaan memiliki peran sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan akan secara langsung berdampak terhadap terhadap kinerja perusahaan, kinerja keuangan, dan terpenting ialah keuntungan sebuah perusahaan," ujar Susilowati Ningsih.

Lebih lanjut Susi menjelaskan tujuan penghargaan Top Executive Award 2022 yaitu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemimpin perusahaan dengan kinerja terbaik dalam memimpin dan mengelola perusahaan sehingga mampu menciptakan revenue, profit, dan image positif perusahaan. Ini menjadi bukti keberhasilan pemimpin perusahaan membawa kinerja secara positif hingga memiliki performa perusahaan yang baik sehingga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap perusahaan dan memacu pemimpin perusahaan-perusahaan lain bekerja lebih baik.

Penilaian Top Executive Award 2022 untuk perusahaan emiten berdasarkan tiga parameter penilaian, yaitu revenue & revenue growth aspect, nett profit & profit growth aspect, dan dividen aspect. Sedangkan Riset Top Executive Award 2022 untuk perusahaan nonemiten berdasarkan tiga parameter penilaian, yaitu digital corporate brand awareness aspect, revenue & revenue growth aspect, dan nett profit & profit growth aspect.

Award ceremony Top Executive Award 2022 diselenggarakan secara virtual, Senin (28/11). Peraih Top Executive Award 2022 antara lain Suwito Mawarwati selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk dengan predikat Great Leader of The Year, Irianto Santoso selaku President Director PT Dharma Polimetal Tbk dengan predikat Great Leader of The Year, Theodorus Ardi Hartoko selaku Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi dengan predikat Great Leader of The Year, Andreas S. Soedjijanto selaku Direktur Utama PT Indolife Pensiontama dengan predikat Great Leader of The Year, dan Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PT PLN dengan predikat Excellent Leader of The Year.

Terkait perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia, CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo, menyebut secara umum telah berhasil keluar dari tekanan situasi pandemi. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan bisnis dan perusahaan yang mayoritas menunjukkan kinerja positif. Meskipun ia mengakui 2020 merupakan tahun tersulit dan 2021 sebagai tahun pemulihan. Namun di 2022 menjadi tahun yang menggembirakan. "Harapannya di 2023 ekonomi akan pulih dan bertumbuh. President director/direktur utama perusahaan, khususnya para peraih Top Executive Award 2022, memiliki peran sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut," ungkap Tri Raharjo. (OL-14)