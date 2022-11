SIG Raih 19 Penghargaan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 dari Corporate Forum for CSR Development

Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih 19 Penghargaan pada ajang Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 dari Corporate Forum for CSR Development (CFCD). Penghargaan diterima pada Selasa (22/11) di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta.

ISDA 2022 merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan penghematan energi, melakukan konservasi lingkungan, melakukan kegiatan sosial di masyarakat serta berbagai hal positif sebagai kontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan bahwa penghargaan yang berhasil diraih oleh SIG merupakan bentuk apresiasi atas langkah nyata Perusahaan dalam menjalankan operasional dan praktik bisnis berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini sejalan dengan semangat SIG sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan untuk memberikan manfaat bagi pelanggan khususnya serta masyarakat dan lingkungan pada umumnya.

“Komitmen SIG dalam keberlanjutan dapat dilihat dari program dan inisiatif perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social and Governance) dalam rangka memperkuat ketahanan bisnis Perusahaan di masa mendatang, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” kata Vita Mahreyni.

Prestasi yang membanggakan perolehan penghargaan Kategori Top Corporate Leadership on SDGs Years of 2022 untuk Direktur Utama SIG, Donny Arsal. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan kepemimpinan dalam mendorong bisnis yang berkelanjutan, serta sejumlah penghargaan lainnya diberikan atas capaian perusahaan-perusahaan di SIG Group yang sejalan dengan program SDGs, dalam hal ini yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa serta PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

ISDA 2022 diikuti oleh 103 perusahaan dengan berbagai latar bidang usaha dengan total 223 best practice, serta 30 perorangan yang terbagi ke level direksi, general manager, manager, staf CD officer, mitra dan local hero yang sudah berkontibusi dalam kegiatan SDGs. Terdapat 5 kategori awards terbaik dalam ISDA 2022 untuk perusahaan dengan berbagai sektor yaitu Top Leadership for SDGs, The Most Committed Corporate for SDGs on Social Development Pillar, Economy Development Pillar, Environment Development Pillar serta Law and Governance Pillar.

Penghargaan yang diperoleh SIG Group

PT Semen Gresik meraih tiga penghargaan Kategori Gold untuk program pemberdayaan ekonomi sosial dan penguatan community engagement melalui Rumah BUMN Rembang. Penghargaan Kategori Terbaik I Local Hero untuk Kepala Desa Tegaldowo Kundari dalam program mitra yang berperan aktif dalam community involvement dan development PT Semen Gresik, serta penghargaan Kategori Terbaik II Local Hero untuk Ketua PKK Desa Ngampel Nikmatus Zahroatin dalam program pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan lokal.

SBI Pabrik Narogong meraih dua penghargaan Kategori Gold untuk program Pertanian Terpadu untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat (Integrated Farming) dan program EVE (Enterprise-based Vocational Education).

PT Semen Padang meraih dua penghargaan Kategori Gold untuk program perbaikan in-take aliran Sungai Lubuk Sariak di Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dan program konservasi Ikan Bilih di Taman Keanekaragaman Hayati PT Semen Padang dan di Danau Singkarak Nagari Sumpur Tanah Datar.

PT Semen Tonasa berhasil meraih sebelas penghargaan, diantaranya tujuh penghargaan Kategori Silver melalui program Bedah Rumah Desa Bowong Cindea, Pengembangan Wisata Mangrove Desa Bulu Cindea, Program Rumah Singgah Kelurahan Bontoa, Elektrifikasi Pengadaan 20 Unit Solar Cell Desa Tabo-Tabo, program pengembangan Pompanisasi Pertanian Kelurahan Kalabbirang, Taman Kehati Bulusipong, serta Bantuan Beasiswa Packing Plant Muluku Utara.

Selain itu, PT Semen Tonasa juga meraih penghargaan Kategori The Most Committed Corporate on SDGs for Environment Pillars, penghargaan Kategori Top Corporate Leadership on SDGs Years of 2022 untuk Direktur Utama PT Semen Tonasa Mufti Arimurti, penghargaan Kategori Terbaik 3 General Manager untuk General Manager Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa, Andi Muhammad Said Chalik serta penghargaan Kategori Terbaik 3 Community Development Officer untuk Implementasi Community Development Unit CSR PT Semen Tonasa, Baso Amir.(RO/E-1)