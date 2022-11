PTK Raih 3 Penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2022

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) berhasil membawa pulang sederet penghargaan dalam ajang Penghargaan BUMN Branding & Marketing Award (BBMA) ke-10 tahun 2022.

Ajang yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung oleh PT Wirya Inovasi (WIR Group) itu mengangkat tema Strong Brand Immunity to Stay Relevant.



Almira Shinantya, selaku Brand Engagement Metaverse Strategy Director PT Wirya Inovasi (WIR Group) yang mewakili Daniel Surya, Ketua Dewan Juri BBMA 2022 sekaligus Co Founder & Executive Chairman WIR Group, dalam kata sambutannya menyampaikan tema BBMA tahun ini, penguatan brand immunity menjadi kunci penting bagi perusahaan BUMN, terutama di masa pandemi Covid-19 maupun di era post pandemic.



“BUMN perlu memiliki strategi untuk menjaga eksistensi dan konsistensi identitas sebuah brand. Di sisi lain, menjaga ekuitas brand melalui kerjasama lokal maupun internasional juga penting dilakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperkuat merek di pasaran agar mampu bersaing dan selalu menjadi top of mind para customer,” ujar Almira.



CEO BUMN Track, SH Sutarto juga menyampaikan bahwa mereka sangat mengapresiasi BUMN yang telah berupaya menjaga keseimbangan bisnisnya di masa yang tidak mudah ini. Terlebih, bagi mereka Perusahaan BUMN yang selalu melahirkan inovasi-inovasi baru sehingga tidak hanya bertahan tapi mampu meningkatkan kinerjanya di masa Pandemi.



Penghargaan yang berhasil diraih PTK yaitu Peringkat 1 (Gold) Global Brand and Marketing Strategy untuk Kategori Global Branding and Marketing Anak Perusahaan BUMN, Peringkat 1 (Gold) Maintaining The Brand Equity in Both Local/International Collaborations untuk Kategori Strong Brand Immunity to Stay Relevant Anak Perusahaan BUMN, serta berhasil meraih The Best CMO (Corporate Marketing Performance) BUMN Branding and Marketing untuk kategori Creative Marketing Initiative Anak Perusahaan BUMN, yang diraih Imam Bustomi, Direktur Pemasaran PTK.



Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh para Dewan Juri BUMN Branding and Marketing Award kepada Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan serta Direktur Pemasaran PTK, Imam Bustomi.



Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan menyampaikan “Dengan mengandalkan sektor Shipping, Marine Services dan Logistic Services sebagai core business, PTK menargetkan untuk dapat take off pada tahun 2026 sebagai perusahaan Jasa Maritim berskala Global dengan menerapkan strategi bisnis “HOIST”, dimana menggambarkan Perusahaan menaikkan layar untuk bersiap mengarungi lautan yang penuh tantangan.”



Dalam ajang penghargaan ini, Imam Bustomi selaku Direktur Pemasaran PTK juga mengungkapkan, “Penghargaan yang PTK peroleh merupakan salah satu bukti keberhasilan Perusahaan dalam mewujudkan Customer Experience yang PTK miliki, dimana harapan kami bahwa pelanggan harus dapat merasakan hal yang positif ketika menggunakan jasa kami akhirnya terwujud. Kami berharap semoga layanan yang kami miliki dapat semakin baik lagi ke depannya.”



PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) merupakan Anak Usaha dari PT Pertamina International Shipping, Subholding Integrated Marine Logistic berpengalaman dalam bisnis Pelayaran, Jasa Maritim dan Kepelabuhanan, serta Logistik dengan bisnis yang didukung oleh Region dan Area Kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjalanannya, PTK terus bertransformasi dan tumbuh menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global. (RO/E-1)