Hampton Promenade Tangkap Kebutuhan Area Komersial di Gading Serpong

GADING Serpong kini menjadi kota mandiri yang terus berkembang dengan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas seperti jalan tol Jakarta-Merak, JORR, hingga tol Serpong-Balaraja yang kini sudah beroperasi. Hal itu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi populer bagi masyarakat Jabodetabek. Karenanya, Paramount Land memperkenalkan Hampton Promenade @ Manhattan District, area komersial strategis di jantung Kota Gading Serpong.

"Melalui riset yang lengkap dan menyeluruh, kami melihat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komersial dan bisnis di Kota Gading Serpong masih sangat tinggi. Maklum, populasi kota ini mencapai lebih dari 120 ribu jiwa dengan jalan boulevard yang dilewati hingga 6.500 kendaraan per jam. Kota ini juga telah menjadi pusat bisnis dan residensial dengan lebih dari 40 klaster hunian yang telah ramai, sehingga captive market telah terbentuk. Menyambut tingginya minat konsumen dan menyambung keberhasilan penjualan Hampton Avenue (tahap 1 dan 2) beberapa waktu lalu, kami menghadirkan Hampton Promenade," ujar M. Nawawi, Direktur Paramount Land.

Hampton Promenade terletak di dalam area Manhattan District, The Largest Business Epicentrum @ Gading Serpong, yaitu kawasan bisnis dan komersial seluas 22 hektare. Hampton memiliki empat area, yaitu Hampton Avenue, Hampton Square, Hampton Walk, dan Hampton Promenade. Hampton Avenue ialah area komersial di sisi barat yang menghadap Jalan Boulevard Raya Gading Serpong dan Hampton Square ialah area komersial dengan luas lahan 2 hektare sebagai tenant pooler dan entertainment area. Hampton Walk ialah area community space dengan konsep Green Urban Plaza yang dapat digunakan sebagai meeting point, event space, maupun public entertainment. Sedangkan Hampton Promenade merupakan area komersial yang menghadap Jalan Hampton Boulevard yang terhubung dengan akses jalan baru penghubung Gading Serpong dan Tol JORR BSD yang akan dibuka pada 2024.

Hampton Promenade, imbuh Nawawi, ditawarkan dengan harga menarik mulai dari Rp3,5 miliaran (sudah termasuk PPN) dalam jumlah terbatas sebanyak 95 unit. Pihaknya membuka NUP dan promo early bird pada 12-24 November, pemilihan unit akan dilakukan pada 30 November melalui Zoom dan live Youtube Paramount Land. Berbagai promo cara bayar yang sangat menarik juga ditawarkan kepada konsumen dan investor, mulai dari tunai keras, KPR, hingga tunai bertahap dengan tenor, dan angsuran. Perusahaan properti itu juga memberikan berbagai promo menarik selama penjualan perdana. Beragam anchor tenant juga akan hadir sebagai crowd puller yang akan meramaikan kawasan strategis ini, seperti Black Owl, Papa Jack, stasiun pengisian mobil listrik EVCuzz, dan lainnya.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu mengungkapkan Hampton Promenade menawarkan konsep unik, fleksibel, dan berkonsep kuat yang bernama Yoseca (Your Own Style Expendable Commercial Area). Artinya, konsumen bisa menentukan lokasi, bentuk, dan ukuran bangunan sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha yang akan dikembangkan. Konsumen bisa leluasa memanfaatkan area muka bangunan dengan kreatif dan inovatif dalam memasarkan produknya. Impressive Concept, Superb Location, dan Yoseca (Your Own Style Expendable Commercial Area) merupakan tiga kelebihan utama yang ditawarkan di Hampton Promenade.

Tersedia tipe standar dengan ukuran L4,5x12 m2 sampai dengan L4,5x22 m2 dan tipe hoek dengan ukuran bervariasi. Semua memiliki teras alfresco depan dengan ketinggian 3 lantai. Secara fasad, Hampton Promenade memiliki desain unik dan menarik melalui penambahan banyak kaca di lantai 2. Ini akan menjadi kekuatan desain selain konsep alfresco. Demi kemudahan usaha, setiap unit dilengkapi CCTV, solar panel, dan fasilitas AC di setiap lantai. (RO/OL-14)