Dekopinwil DKI Jakarta Gandeng Pelangi Hotel Internasional, Optimalisasi Aset dan Bisnis Financial Enginering

KEPERCAYAAN terhadap Pelangi Hotel Internasional (PHI) Group tidak hanya datang dari kalangan usaha dan bisnis. Kali ini, Dewan koperasi Indonesia wilayah DKI Jakarta juga menggandeng PHI Group sebagai mitra strategis.

Dekopinwil yang dipimpin Ferry Juliantono itu bermaksud mengembangkan potensi anggota, untuk mengoptimalkan aset, usaha dan bisnis financial enginering mereka.

Kerja sama ditandai dengan MoU payung yang pelaksanaaannya diinisiasi oleh staf khusus Ketua Dekopinwil DKI Jakarta Puthut Pujianto pada Selasa, 1 November 2022. PHI Group dipercaya mengemban kerja sama dalam bidang optimalisasi aset bisnis dan financial enginering.

Dekopinwil DKI Jakarta yang beranggotakan pusat-pusat koperadi dan primer koperasi dengan jumlah anggota jutaan orang ini akan melakukan satu terobosan baru untuk menggali potensi anggota dan juga usaha baru. Tujuannya agar dapat memberdayakan para anggota dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan masuk ke lini bisnis perhotelan dan pariwisata dengan cara optimalisasi aset dan bisnis dengan cara baru yang out of the box.

"Selama ini, kami intens dan konsisten menggarap UMKM. Namun setelah kami pelajari dan lihat, ternyata ada banyak juga potensi dari para anggota kami yang bisa kita berdayakan dan bisa kita optimalkan selain UMKM, terutama di bidang pariwisata atau perhotelan," ungkap Ferry.

Trend bisnis yang akan berkembang pesat pasca-covid, lanjut dia, salah satu di antaranya adalah bidang pariwisata. "Kami akan lakukan jemput bola."

Untuk itu, pihaknya memandang perlu adanya sinergitas dengan swasta dan profesional yang mumpuni dalam bidang ini untuk percepatan program, di antaranya dengan PHI Group yang merupakan spesialis mengelola dan mengoptimalkan hotel serta banyak wana wisata lainnya saat ini.

"Mereka juga handal dalam hal financial engineering. Kami berharap bisa mengajak para anggota lain untuk ikut bersinergi bersama dengan aset atau bisnis yang bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan," kata politikus dari Partai Gerindra itu.

Hadir dalam penandatangan MOU yang dilaksanakan di kantor Dekopinwil DKI Jakarta di Jalan Darmawangsa IX No 18, Jakarta, itu beberapa pengurus dan pimpinan, di antaranya Wakil Ketua Syahnan Pahlipi dan Sekjen Achmad Yani dan para pengurus serta ketua Dekopinda.



Wana wisata PHI Group



Sementara dari Pelangi Hotel Internasional Tampak hadir langsung Presiden Direktur PHI Group Donny Pur didampingi oleh Wakil Presiden Direktur Mangatur Simanjuntak, Direktur Eryanto Desri Kirana, Direktur Herman Larante dan Komisaris PHI Group Didih Hernawan.

Donny Pur dalam paparannya menyatakan PHI Group selain sebagai hotel owner dan operator manajemen juga memiliki spesialisasi dalam bidang optimalisasi aset dan financial engineering. "Untuk itu kami memandang sangat penting sinergitas dan kolaborasi dengan Dekopinwil DKI Jakarta yang memiliki sumber daya dan potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Tidak hanya hotel dan wana wisata tetapi bisa juga meluas dengan kerja sama bisnis lainnya yang sejalan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama PHI Group secara simbolis menawarkan toko atau kios lokasi wisata yang dikelola olehnya untuk diberdayakan dan diisi oleh para anggota untuk berbisnis makanan, asesoris, suvenir, baju dan sebagainya dengan sistem kerja sama bagi hasil.

"Selain itu, ke depan, kita akan menggali potensi bisnis pariwisata dengan Dekopinwil. Kami juga menawarkan untuk kerja sama kemitraan dengan toko makanan, resto, kafe, toko suvenir, baju dan lainnya untuk membuka gerai di wana wisata yang sudah tersebar di sejumlah lokasi di di seluruh indonesia dengan sistem bagi hasil," tambah Wakil Presiden Direktur PHI Group Mangatur Simanjuntak.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Dekopinwil DKI Jakarta Achmad Yani memastikan Dekopin akan selalu membuat terobosan-terobosan baru guna optimalisasi di bidang usaha yang terkait dengan anggota.

"Mou hari ini adalah aksi sangat luar biasa sekali karena ini bisa memberikan efek positif dan sinergitas. Ini akan banyak memberi manfaat bagi kedua belah pihak ke depannya," tandasnya didampingi staf khusus Puthut Pujianto.

Acara penandatanganan MoU berjalan gayeng karena dilanjutkan dengan beberapa diskusi ringan. Kedua lembaga sepakat akan segera membentuk tim khusus dan rapat teknis untuk menindaklanjuti program ini. (N-2)