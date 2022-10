Rayakan Sumpah Pemuda, KFC Coffee Bidik Konsumen Milenial

KFC Indonesia, melalui unit bisnisnya, KFC Coffee, sejak awal kehadirannya, telah berkomitmen untuk menjadi melting pot atau tempat kumpul bagi semua generasi.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 2022, KFC Coffee menggelar kampanye bertajuk ‘Pour it All Out' atau 'Obrolin Semua’ yang mengandaikan dua generasi yang selama ini dikenal paling berjarak: Boomers dan Gen Z, saling memaafkan dan berdamai.

“Kita melihat bagaimana dua generasi ini sering bergesekan dari waktu ke waktu, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kami pikir permasalahannya ada di ‘ketidaksalingpahaman’ di antara mereka," kata Eric Leong, Chief Executive Officer PT Fast Food Indonesia, Tbk dalam keterangan, Jumat (28/10).

"Kami bayangkan, bagaimana jika dua generasi tersebut duduk bersama untuk saling bicara dan memahami. Dan di saat situasi seperti ini kehadiran kopi selalu dapat ditemui di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia,” ujar Eric Leong.

“Kami pikir, KFC Coffee merupakan tempat yang pas untuk mewujudkannya,” katanya.

‘Pour it All Out/Obrolin Semua’ menjadikan audio sebagai materi utama kreatif kampanyenya. Ada dua versi audio yang merupakan pembacaan atas Surat dari Gen Z untuk Boomers dan Surat dari Boomers untuk Gen Z.

Meski kedua surat ini terkesan terhubung, namun masing-masing surat bisa berdiri secara independen.

Selain audio, KFC Coffee juga mengamplifikasi kampanye ini lewat materi print/cetak yang merupakan transkripsi dari format audio ke format teks dan dipasang di beberapa gerai, media luar ruang, hingga video digital.

“Momen Sumpah Pemuda menjadi waktu yang tempat untuk menginisiasi kampanye ini. Karena kita tahu, setiap generasi pernah muda dan setuju untuk selalu bersatu demi Indonesia,” tutup Eric. (RO.OL-09)