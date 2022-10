Bank Muamalat Pacu Pembiayaan Haji Khusus dan Umrah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan PT Citra Wisata Dunia dalam rangka menyalurkan produk pembiayaan haji khusus dan umrah yang telah ditargetkan sebagai penopang utama bisnis perseroan di segmen konsumer.



Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan, saat ini perseroan menguasai 42 % pangsa pasar haji khusus, dimana setelah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masuk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), perseroan mendapatkan mandat untuk lebih fokus pada ekosistem haji dan umrah.



"Sebagai bank pertama murni syariah yang dimiliki oleh BPKH, tentu saja kami akan memaksimalkan potensi bisnis di segmen haji dan umrah. Salah satunya melalui produk Prohajj Plus yang menggandeng perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkemuka di Tanah Air," kata Permana.



Adapun Prohajj Plus merupakan layanan pembiayaan pengurusan haji khusus dari Bank Muamalat, dimana pihaknya optimistis segmen ini akan memberikan hasil yang optimal terutama karena perjalanan ibadah haji ke Arab Saudi sudah mulai dibuka lagi.



Menurut dia, dengan posisi BPKH sebagai pemegang saham pengendali Bank Muamalat, secara tidak langsung keuntungan yang diraih oleh perseroan akan kembali lagi kepada jemaah haji Indonesia melalui BPKH.



Sebelumnya, perseroan juga telah bekerja sama dengan PT Nur Rima Al-Waali (NRA Group) dengan potensi penyaluran produk pembiayaan umrah dan haji khusus mencapai Rp100 miliar per tahun.



Selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan Perum Perumnas dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijrah tahap pertama yang

diproyeksikan terbangun 5.707 unit rumah, serta telah meluncurkan pembiayaan umrah yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan travel. (Ant/E-1)