JUMLAH pengguna internet dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek dengan lebih cepat di ranah digital.

Tingginya penetrasi internet di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari laporan We Are Social, Indonesia Digital Report 2022, bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 205 juta atau 74,5% dari total jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa. Jumlah tersebut melonjak dalam lima tahun terakhir. Pada 2017 pengguna internet di Indonesia baru 136 juta atau 51,5% dari jumlah penduduk saat itu 264 juta. Yang menarik, waktu rata-rata setiap hari penggunaan internet mencapai 8 jam 36 menit dengan beragam aktivitas antara lain broadcast, streaming dan video on demand rata-rata 2 jam 50 menit, dan menggunakan media sosial 3 jam 17 menit. Sisanya mendengarkan musik 1 jam 30 menit dan bermain game 1 jam 19 menit.

CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo menyebut kondisi tersebut tentu saja memberikan peluang yang selebar-lebarnya bagi pelaku bisnis dan brand untuk dikenal di ranah digital. Menurutnya, semakin pesat perkembangan digitalisasi mengharuskan pemilik merek beradaptasi dengan cepat dan inovatif demi merebut hati masyarakat yang saat ini akrab dengan digitalitasi dan internet. Untuk melihat brand-brand populer dan unggul di ranah digital, pihaknya kembali melakukan Riset Indonesia Digital Popular Index yang dilakukan pada Juni-Agustus terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand teriset.

Hasilnya, 10 kategori dengan ulasan halaman internet terbanyak antara lain multiplatform televisi kabel (28,59 juta ulasan), game console (18,60 juta ulasan), situs jual beli online (16,95 juta ulasan), mi instan (7,26 juta ulasan), smart TV (6,73 juta ulasan), sarung (4,39 juta ulasan), kerudung bermerek (3,15 juta ulasan), sabun mandi (2,65 juta ulasan), jasa kurir (2,34 juta ulasan), dan raket badminton (2,30 juta ulasan). Selanjutnya 10 kategori yang paling banyak dicari oleh pengguna internet dalam rata-rata bulanan antara lain situs jual beli online (11,25 juta pencarian), multiplatform televisi kabel (3,32 juta pencarian), jasa kurir (3,20 juta pencarian), aplikasi booking penginapan/hotel (1,82 juta pencarian), apotek (494,6 ribu pencarian), SPBU (375,6 ribu pencarian), convenience store (247,20 pencarian), bengkel & aksesori motor (204,90 ribu pencarian), sepatu sekolah (166,30 ribu pencarian), dan pembiayaan multiguna (145 ribu pencarian).

Tri Raharjo menjelaskan penilaian itu menggunakan tiga parameter digital, salah satunya search engine based untuk mengukur popularitas suatu merek rata-rata per bulan dicari oleh pengguna internet dengan menggunakan keyword planner brand dengan kategori tertentu berdasarkan mesin pencari internet. Kemudian social media based untuk mengetahui aktivitas dan engagement yang terjalin antara brand dengan pengikutnya di YouTube, Instagram, dan Facebook. Terakhir website based untuk mengetahui kecepatan akses serta traffic visitor website dari brand. "Bagi brand-brand yang memenuhi tiga kriteria penilaian tersebut dinilai populer dan unggul yang berhak mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022," ujar Tri Raharjo dalam keterangan tertulis, Jumat (30/9).

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih menambahkan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 merupakan penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brand melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibandingkan brand lain. Menurutnya, penghargaan ini menjadi barometer utama pengukuran digital brand di Indonesia sehingga diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan netizen terhadap brand-brand peraih penghargaan dan memudahkan netizen dalam menentukan brand pilihannya.

Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 merupakan fase yang ke-4 tahun ini atau penyelenggaraan ke-28 kali sejak dihadirkan pada 2015. "Ini menjadi menjadi bukti penghargaan yang kami hadirkan diterima oleh brand nasional maupun internasional," ujar Susilowati Ningsih. (OL-14)