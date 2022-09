Belum Dirilis, The Essence @Yarra Sudah Sabet Penghargaan

PT Mitra Sindo Sukses, anak usaha PT Modernland Realty Tbk akan segera meluncurkan cluster The Essence @Yarra di kawasan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Perseroan melihat masih tingginya permintaan rumah tapak di dalam kota Jakarta, khususnya di township JGC, menjadi pertimbangan utamanya.

Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk Kelvin O Lesmana menyebut The Essence @Yarra memiliki desain unik dan mengadopsi konsep yang sedang digemari oleh kebanyakan masyarakat saat ini yakni kekinian dengan mengedepankan konsep hunian maksimal bagi kebutuhan ruang untuk seluruh anggota keluarga.

"Cluster The Essence @Yarra bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian dan ingin hidup lebih baik di Jakarta," ujar Kelvin dalam siaran pers, Kamis (8/9).

Kekuatan konsep itulah menjadi unggulan dari klaster tersebut. Bahkan sebelum diluncurkan, konsep yang diusung The Essence @Yarra sudah berhasil mendapat pengakuan dan apresiasi. Teranyar, ia mampu meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2022 sebagai The Innovative Housing Concept in East Jakarta.

“Kami bangga dan bersyukur cluster The Essence @Yarra di Jakarta Garden City berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award 2022. Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen atas kualitas produk properti yang kami kembangkan," tutur Kelvin yang juga turut hadir dalam penyerahan penghargaan di Sheraton Grand, Jakarta, Rabu (7/9).

Terkait proyek The Essence @Yarra sendiri, Kelvin menjelaskan proyek tersebut berada di dalam cluster Yarra yang merupakan cluster keempat di kawasan River Garden di dalam Jakarta Garden City. Cluster Yarra dibangun di atas lahan seluas 6,7 Ha.

"Kami melihat permintaan terhadap produk rumah tapak saat ini masih cukup tinggi, maka kami coba untuk akomodasi permintaan tersebut dengan merancang hunian yang nyaman, ideal dan terjangkau bagi masyarakat modern saat ini,” kata Kelvin.

Namanya Yarra terinspirasi dari nama sungai yang membelah pusat kota Melbourne, Australia. Cluster Yarra menyuguhkan rumah dengan konsep minimalis dan modern, dengan taman-taman yang indah yang menjadi ikon dari perumahan Jakarta Garden City. Cluster Yarra dilengkapi dengan gerbang yang megah dan modern, taman serta clubhouse yang indah dan nyaman untuk aktivitas warga.

Adapun PIA 2022 merupakan ajang penghargaan ke-9 yang digelar Media Properti Indonesia. PIA 2022 mengambil tema Building Back A Stronger Business to Ensuring Property Industry Viability, sejalan dengan harapan masyarakat serta pelaku usaha properti agar industri ini segera bangkit seusai dihantam badai covid-19.

Syaratnya, harus bekerja lebih keras dan beradaptasi dengan hal baru. Tidak saja hanya mengandalkan pemikiran kreatif dan inovatif semata namun juga pintar memanfaatkan strategi koneksi dan kolaborasi. (RO/X-12)