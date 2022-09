PI Utilitas Raih Tiga Penghargaan GRC Awards 2022

PUPUK Indonesia Utilitas (PI Utilitas) berhasil meraih tiga penghargaan Top Governance Risk and Compilance (GRC) Awards 2022.

Tiga penghargaan tersebut adalah The most committed GRC Leader 2022 untuk Direktur Utama PI Utilitas Agus Subekti, Tiga bintang Top GRC Award 2022 untuk PI Utilitas dan Special appreciation of Top GRC Award 2022 on Top Special Recognition untuk PI Utilitas.

Selepas menerima penghargaan, Agus Subekti mengatakan semua hasil baik itu bisa dicapai karena perseroan terus melakukan inovasi dan perubahan, terutama di masa pandemi covid-19.

Work from Home (WFH) dan pengaturan jadwal kerja/shift, penerapan digital office, optimalisasi fasilitas teknologi berbasis digital seperti zoom meeting, penerapan protokol kesehatan, semua itu membuat perseroan menemukan formula kerja baru yang ternyata lebih efektif dan efisien.

"Sebagai antisipasi agar pandemi tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja, ada lima strategi yang diterapkan yaitu meningkatkan keandalan pabrik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), menjaga kesehatan SDM, melakukan efisiensi biaya dan menjaga kepuasan pelanggan,” ujar Agus melalui keterangan resmi, Rabu (7/9).

PI Utilitas, lanjutnya, juga mampu menjawab tantangan atas ketidakpastian ekonomi global melalui kedisiplinan penerapan GRC secara terpadu dan terkoordinasi. Agus mengatakan GRC adalah cerminan komitmen perusahaan untuk mengembangkan kebijakan dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Sehingga akuntabilitas atas proses yang dijalankan dapat selalu terjaga," katanya.

Dalam penerapan tata kelola dan kepatuhan, PI Utilitas telah mengembangkan implementasi fraud control system, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, dan secara konsisten juga ikut serta dalam asesmen Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun konsultan internal setiap tahun.

Itu semua, menurut Agus, adalah bagian dari komitmen dalam membangun kelengkapan sistem dan infrastruktur tata kelola dan kepatuhan perusahaan.

"Dengan implementasi GRC yang optimal, setiap hasil review, evaluasi dan audit bisa dijadikan pengembangan perbaikan. Bisnis perusahaan pun akan tetap aman dan tumbuh dengan baik,” tandasnya. (OL-7)