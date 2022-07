Laba sebelum Pajak Semester I Reliance Group Tumbuh 140%

DI tengah situasi ekonomi yang relatif belum stabil, Reliance Group di semester I 2022 mencatatkan kinerja yang memuaskan. Secara konsolidasi selama enam bulan ini Reliance Group membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp74 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 140% dibandingkan dengan periode yang sama semester I 2021.

Itu disampaikan Anton Budidjaja selaku Founder dan Group Chairman Reliance Group. "Peningkatan PBT tersebut disebabkan oleh semakin kuat dan berhasilnya business model dari semua lini usaha Reliance Group yang telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir, terutama dari lini bisnis asuransi baik PT Asuransi Reliance Indonesia (asuransi umum dan kesehatan) maupun PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (asuransi jiwa). Business model tersebut diimplementasikan melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan," ujarnya dalam Half Year Review Meeting 2022 di Jakarta, Jumat (29/7).

Di sisi lain, untuk memperkuat digitalisasi keuangan, Reliance Group melalui anak usaha digital platform PT Reliance Integrasi Dunia Anda (Reli Id) juga memberikan layanan insurtech melalui Relidoc yang dapat digunakan oleh nasabah asuransi kesehatan termasuk layanan telemedisin. Bahkan dalam waktu dekat untuk mendukung kemudahan transaksi sehari-hari, tersedia Relipay sebagai e-wallet bagi nasabah dengan berbagai kelebihan fitur yang menarik.

Pada lini bisnis investasi, disediakan Relinvest sebagai platform Goal Based Investment yang dapat membantu mengatur rencana keuangan nasabah dengan memberikan return yang lebih baik. Relinvest merupakan layanan manajer investasi (PT Reliance Manajer Investasi) yang saat ini memiliki produk Reksa Dana Reliance Pasar Uang (RPU) dengan kinerja sangat baik yang menempati peringkat pertama selama delapan minggu berturut-turut dari sisi imbal hasilnya.

Reliance Group juga mencanangkan tagline Top Speed guna mempercepat pencapaian target di 2022 mengingat semua lini usaha telah right on track. Dengan tagline tersebut diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan bisnis yang signifikan, percepatan bisnis proses, mengandalkan infrastruktur digital yang andal, dan mempercepat layanan serta eksekusi yang cepat dan tepat. Tujuannya lebih memacu semangat seluruh karyawan dan manajemen untuk memberikan layanan jasa keuangan yang terintegrasi dan menyediakan solusi keuangan satu pintu untuk nasabah-nasabahnya serta memberikan layanan Business with Purpose yang berkelanjutan untuk seluruh stakeholders.

Seluruh anak perusahaan Reliance Group menyampaikan perolehan kinerja masing-masing serta mencanangkan berbagai strategi bisnis yang akan dikembangkan pada semester II 2022 pada acara itu. Ini untuk mencapai target laba tahun buku 2022 sebesar Rp215 miliar. (OL-14)