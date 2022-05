DIRECTOR & Chief Strategy & Execution Officer Indosat Ooredo Hutchison Armand Hermawan mengatakan saat ini metaverse mulai berkembang dan Indonesia harus siap untuk menerapkannya.

“Tidak ada batas lagi terhadap digital dan kehidupan sehari-hari saat ini," ucapnya pada acara THIS (The IOH Show) Eps.2 Metaverse Indonesia, Are We There Yet?

Jika dilihat dari segi bisnis, paling besar digunakan pada gim dan selanjutnya untuk keperluan perkantoran. Hal tersebut tentunya menjadi poin yang sangat penting dikarenakan salah satu peringkat diduduki oleh perkantoran. Saat ini sudah banyak sekali perkantoran memulai kebiasaan yang baru untuk memasuki dunia metaverse.

Lalu, apakah Indonesia siap untuk menerapkan metaverse?

“Indosat harus siap untuk jaringan yang baik, contohnya 5G yang sudah merata dan berbagai dukungan lainnya dalam hal jaringan," ujarnya.

Indosat Ooredo saat ini masih menjadi salah satu provider operator ternama dan terus berkembang dari masa ke masa. Hal ini membuktikan salah satu faktor dalam hal ini, perusahaan provider sudah semakin siap untuk mendukung Indonesia dalam hal jaringan menerapkan metaverse.

Selain jaringan yang harus siap, ada beberapa hal yang patut dipersiapkan.

“Privasi para pengguna harus dijaga dengan baik, Oleh karena itu pemerintah harus siap menjaga dan terus mengawasi para pengguna metaverse khususnya rakyat Indonesia. Selain itu, para wanita harus diberikan perlindungan lebih lagi karena wanita sangat riskan untuk diganggu privasinya pada metaverse," tuturnya.

Di akhir sesi, Armand menyebutkan jaringan telekomunikasi di Indonesia harus siap untuk menerapkan metaverse. Hal itu menjadi penyemangat bagi berbagai aspek yang mendukung Indonesia dalam mempersiapkan metaverse.(OL-5)