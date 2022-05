Kembangkan Puluhan UMK, PJB Raih Penghargaan ICSB

PT PJB kembali mendapatkan penghargaan prestisius pada gelaran Indonesia Council for Small Business (ICSB) Presidential Award yang digelar pada Jumat (20/5) di Jakarta.

Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kinerja institusi pemerintahan maupun korporasi yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Penghargaan yang diterima PJB tak lepas dari peran serta perusahaan ini dalam menggerakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di sekitar Unit pembangkit yang dikelolanya. Tercatat, PJB membina 95 UMK baik aktif maupun pasif.

General Manager Unit Pembangkit Muara Karang, Maryono yang mewakili direksi PT PJB dalam penerimaan penghargaan tersebut menyampaikan rasa bangga dan ucapan syukurnya atas raihan prestasi ini. Menurutnya, sudah menjadi DNA PJB di seluruh unit pembangkit yang dikelola PJB untuk turut serta berkontribusi kepada masyarakat di sekitarnya, salah satunya melalui pengembangan UMK.

"Melalui pelatihan dari pra produksi hingga ke pasca, kami turut serta mengawal UMK binaan kami agar memiliki produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan tingkat ekonomi pada mereka", terang Maryono.

Pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan oleh PT PJB adalah bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah menjadi tanggung jawab PT PJB. Seluruh bentuk CSR dan PT PJB juga merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan.

Pengembangan UMK juga merupakan salah satu program unggulan CSR PT PJB. Hingga saat ini, tercatat terdapat 95 UMK yang merupakan CSR PT PJB yang tersebar di berbagai belahan Indonesia mulai dari Aceh, Riau, hingga ke Jakarta.

Total pendapatan penerima manfaat pun memiliki kenaikan yang progresif. Dari berbagai UMK tersebut, PT PJB juga telah melakukan diversifikasi produk sesuai dengan ciri khas dan kearifan lokal, mulai dari batik, madu, olahan jamur, sayuran hidroponik, dan sebagainya.

Jacky Mussry selaku Presiden ICSB Indonesia menyambut kegiatan ini dengan menyampaikan “ICSB Presidential Award bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi pelaku bisnis yang telah menunjukkan kontribusi sangat signifikan dan relevan dalam membantu pengembangan kapabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.”



Indonesia Council for Small Business (ICSB) adalah organisasi nonprofit yang aktif melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UKM di Indonesia. Organisasi ini aktif kembali sejak tahun 2015 di bawah Inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM bersama Chairman MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya. Saat ini, Indonesia Council for Small Business telah menjadi bagian dari jaringan Asia Council for Small Business (ACSB) yang beraktivitas di 12 negara Asia. (RO/E-1)