Peduli Lingkungan, Watsons Indonesia Kembali Luncurkan Rangkaian Produk Berbahan Alami

SELARAS dengan komitmen kepedulian terhadap lingkungan, Watsons Indonesia kembali meluncurkan Naturals by Watsons, rangkaian personal care yang terbuat dari 90% bahan alami dan kemasan dari bahan daur ulang di atas kapan Phinisi bersama Watsons Elite Member

Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati mengatakan, Naturals by Watsons sesuai komitmen Watsons Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, Watsons selalu akan berkontribusi positif bagi lingkungan.

Sesuai dengan tagline ‘In Harmony with Nature’, rangkaian terbaru Naturals by Watsons hadir dengan empat kebaikan dari alam dan untuk alam yakni kemasan yang terbuat dari recycled plastic serta lebih mudah untuk didaur ulang kembali, dibuat dari 90% lebih bahan organik bersertifikat yang aman untuk kulit dan lingkungan, 100% vegan dan tidak dites atau diuji pada hewan.

Selain kandungan organik yang sudah teruji dan aman, Naturals by Watsons telah lolos tes dermatology dan bersertifikat BPOM, juga disetujui oleh ahli toksikologi terakreditasi EUROTOX dan bebas dari 10 bahan kimia berbahaya.

“Pada peluncuran rangkaian Naturals by Watsons kali ini terdapat varian baru yang sebelumnya tidak ada seperti varian Hibiscus yang berasal dari Mesir, Tea Tree dari Australia dan Ginger dari Sri Lanka yang semuanya memiliki sertifikat organic,” tambah Michelle C Tjindarbumi, Head of Marketing Watsons Indonesia dalam keterangannya.

Naturals by Watsons personal care hadir dalam berbagai rangkaian dari mulai cream bath, shampoo, conditioner, hand cream, hand wash dan scrub dengan varian Naturals by Watsons yang banyak digemari serta mendapat banyak review positif seperti varian Argan dari Maroko, Olive dari Italia chamomile dari Spanyol dan varian lainnya dengan tetap mempertahankan ciri khas kemasan beraksen desain kayu yang memberi kesan natural.

Beauty influencer Tynna Dwi Jayanti yang dikenal peduli terhadap pentingnya perawatan tubuh berbahan natural mengaku gembira ketika Naturals by Watsons hadir dengan continuous improvement dari produk yang dirancang secara berkelanjutan dari sisi luar dan dalam.

Tynna juga mengajak seluruh pelanggan untuk ikut dalam program Watsons Go Green #PlasticReborn daur ulang kemasan plastik kosong skincare atau personal care pada recycling box yang telah tersebar di 58 gerai Watsons di seluruh Indonesia.

Selain mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan minim sampah plastik, pelanggan yang telah mengumpulkan kemasan sampah plastik berhak mendapatkan voucher reward dengan nominal Rp20.000 untuk berbelanja produk dari Naturals by Watsons dengan tanpa minimum pembelanjaan.

Pelanggan dan penggemar Naturals by Watsons personal care bisa mendapatkan rangkaian produk ini dan mendapatkan diskon 40% setiap hari Rabu pada Watsons on Wednesday di seluruh gerai Watsons yang telah tersebar diseluruh Indonesia dan situs resmi watsons.co.id maupun aplikasi WatsonsID yang dapat diunduh di AppStore dan PlayStore. (RO/OL-7)