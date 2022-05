Masuk 100 Wanita Berpengaruh, Evi Afiatin Buktikan Keandalan Kaum Hawa

PRESTASI membanggakan ditorehkan Evi Afiatin selaku Board of Advisor Proxsis & Co. yang terpilih menjadi salah satu Top 100 Most Outstanding Women 2022 in Financial Sector & SOE dari Majalah Infobank. Keberhasilan Evi membuktikan bahwa kaum hawa mampu menjadi pemimpin yang andal, inspiratif, dan memberikan pengaruh di bidangnya.

Pemilihan Top 100 Most Outstanding Women 2022 merupakan forum atau kumpulan pemimpin wanita pilihan majalah Infobank berdasarkan penilaian kinerja dan pengaruhnya terhadap industri dan lingkungan pekerjaannya. Para wanita yang terpilih itu ialah pemimpin-pemimpin perusahaan dari industri jasa keuangan, yakni perbankan (bank umum, bank daerah dan BPR), asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan sekuritas, ditambah perusahaan BUMN, di level direksi dan komisaris.

Kriteria penilaian yang membuat tokoh wanita masuk ke dalam daftar tersebut berbasis kinerja perusahaan dan pertimbangan Dewan Redaksi Infobank. Dari kriteria basis kinerja yakni berdasarkan size perusahaan, pertimbangan jabatan, dan faktor pengalaman atau jam terbang dari masing-masing tokoh wanita. Sedangkan dari sisi pertimbangan Dewan Redaksi Infobank ialah pencapaian atau prestasi dari tokoh wanita terpilih.

Evi mengaku bahagia karena kinerjanya memperoleh penilaian positif. Ia mendedikasikan penghargaan ini untuk keluarga dan seluruh rekan-rekan kerja karena membawa Proxsis & Co. secara bersama menjadi salah satu perusahaan lokal karya anak bangsa yang berpengaruh di Indonesia. Perjalanan kariernya sebelum di Proxsis antara lain sebagai Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan BP Jamsostek, Direktur Risk Manajemen Bank Muamalat, dan Kepala Divisi di Bank BRI Syariah (sekarang Bank Syariah Indonesia), MayBank Indonesia, dan Unilever Indonesia.

Apresiasi juga disampaikan founder dari Proxsis & Co. Rudy Maulana. Pihaknya bangga memiliki salah seorang most outstanding women di tahun ini. Hal ini membuktikan bahwa Proxsis & Co. memiliki tim yang bisa diandalkan dan dipercaya. Rudy berharap Evi bisa menjadi inspirasi bagi semua tim di perusahaan untuk terus mengembangkan diri menjadi yang terbaik.

Rudy menambahkan Proxsis & Co yang merupakan perusahaan solusi bisnis terintegrasi lokal mampu bersaing dengan perusahaan asing dan berencana melakukan IPO di 2025. Selama 16 tahun perjalanannya, Proxsis menjadi mitra bisnis berbagai perusahaan dan instansi ternama antara lain Bank Indonesia, OJK, Pertamina, Bank Jabar Banten, PTBA, dan beberapa perusahaan besar lain.

Baca juga: Pejabat Amerika Serikat Bahas Investasi Lebih Dalam dengan Taiwan

Selain meraih penghargaan, Evi mendapatkan kehormatan menjadi moderator talkshow dan diskusi bertajuk Diversity in Unity-Rahasia Dapur Wanita Indonesia. Evi akan memandu diskusi tentang kiat-kiat menjadi wanita sukses dalam berkarier dan berbagi peran sebagai ibu serta cara wanita dapat berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Acara gala dinner dan awarding night Top 100 Most Outstanding Women 2022 in Financial Sector & SOE dilaksanakan pada Jumat (20 Mei) di Hotel Alila Kota Solo, Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi dan menghadirkan keynote speech Selvi Ananda sebagai ketua tim penggerak PKK Surakarta. (RO/OL-14)