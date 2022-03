Sinar Mas Land Mulai Pasarkan Ruko Northridge Tahap Dua

RUKO masih menjadi pilihan produk properti komersial yang paling diminati di tengah pandemi. Fasilitas pendukung, lingkungan, dan harga menjadi beberapa faktor penentu dari pertimbangan masyarakat dalam memilih ruko sebagai tempat usaha. Hal tersebut memotivasi Sinar Mas Land untuk merilis produk komersial terbaru di BSD City yakni Northridge Luxury Business Center.

CEO Commercial BSD Sinar Mas Land Anna Budiman mengatakan bahwa tren permintaan dan kebutuhan properti komersial saat ini masih sangat tinggi sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian nasional sejak 2021. "Pemasaran Ruko Northridge Luxury Business Center tahap pertama di kawasan BSD City mendapatkan respons positif dari masyarakat. Sebanyak 121 unit habis terjual dalam waktu singkat sejak pertama kali diluncurkan. Guna mengakomodasi permintaan pasar, kami juga akan meluncurkan tahap kedua di lokasi yang sama."

Northridge Luxury Business Center didesain dengan modern dan ditata rapi untuk kenyamanan konsumen. Produk komersial tersebut memiliki 3 dan 4 lantai yang setiap unit dapat dijadikan sebagai showroom, kantor, toko, hingga restoran. Northridge Luxury Business Center berlokasi strategis dan mudah diakses dari Jalan Grand Boulevard BSD City.

Sebagai ruang usaha, Northridge Luxury Business Center memiliki captive market yang besar karena dikelilingi area residensial terdekat seperti kawasan The Eminent, The Mozia, Greenwich Park, De Park, Foresta, Jadeite, The Zora, dan Navapark. Selain itu, ruko sangat dekat menuju pusat perbelanjaan, bisnis, dan hiburan di antaranya BSD Green Office Park, QBig, Astra Biz Center, ICE BSD, Aeon Mall, Wisma BCA, dan Foresta Business Lofts. (RO/OL-14)