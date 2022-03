Teten Sebut Lebih dari 1.500 Produk UMKM akan Hadir di MotoGP Mandalika

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan akan menyelenggarakan pameran untuk lebih dari 1.500 produk UMKM unggulan dari 14 Provinsi di dalam Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam ajang MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

"Produk yang akan ditampilkan yaitu produk kategori automotive, merchandise, souvenir, healthy product, serta food and beverages. Dengan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, lebih dari 1.500 UMKM akan menampilkan produknya pada event MotoGP Mandalika," ungkap Teten dalam Opening Ceremony UMKM Goes To Mandalika di Gedung SMESCO Indonesia secara virtual, Minggu (6/3).

Teten melanjutkan, pada 2021, industri otomotif juga mengalami peningkatan sebesar 17,82% serta menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri. Hal ini menunjukkan demand pasar otomotif masih tinggi.

Dia menambahkan, membaiknya industri otomotif secara otomatis mampu meningkatkan sektor lainnya termasuk UMKM.

"UMKM merupakan sektor pendukung industri otomotif di antaranya sebagai suplier part atau komponen kendaraan. Sehingga UMKM harus turut serta dalam pertumbuhan industri ini," ucap Teten.

Event MotoGP, sambungnya, merupakan agenda internasional yang harus dimanfaatkan seluruh pelaku UMKM untuk promosi. UMKM Indonesia harus menunjukkan potensinya di kancah internasional, menjadi sarana perluasan produksi, menjaring investasi, serta pengembangan produk yang berkualitas.

"Event Pameran UMKM Otomotif dan Travel ini merupakan rangkaian promosi UMKM dan jasa pariwisata dalam mendukung event MotoGP Mandalika, kita harus menunjukkan produk UMKM kita memiliki kualitas, daya saing dan mampu masuk dalam rantai nilai nasional maupun global," tuturnya.

Teten menegaskan, ajang MotoGP Mandalika harus digunakan sebagai ajang promosi bagi produk UMKM, pariwisata dan investasi. Dia pun menginginkan terwujudnya peta jalan terukur untuk promosi ini agar 10 tahun ke depan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Indonesia dapat menaikkan target industri otomotif termasuk UMKM.

"MotoGP akan mengangkat industri UMKM dan otomotif. Kita harus punya target terukur. Kalau 10 tahun saya optimis kita bisa menggerakan industri otomotif Indonesia berkelas dunia," ujar Teten.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman merinci kegiatan dalam acara MotoGP Mandalika ini terdiri dari Pameran 60 UKM bidang otomotif dan 40 UKM travel dan lainnya, serta diadakan coaching clinic safety riding oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia), atraksi freestyle, pelepasan Team Riders Goes to Mandalika dan lain-lain.

Dia memastikan kegiatan ini juga akan dihadiri oleh kurang lebih 1.000 bikers dari berbagai komunitas roda dua serta komunitas otomotif.

"Harapan kami, semoga acara ini dapat berjalan sukses, para pengunjung mendapatkan informasi lengkap terkait produk UKM otomotif, event MotoGP, serta menarik investor UKM otomotif," pungkas Hanung.(OL-5)