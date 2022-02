SUN Energy Perkokoh Posisi Sebagai Pengembang Proyek PLTS Nomor 1 di Indonesia

PEMANFAATAN penggunaan energi surya di berbagai sektor kini terasa semakin masif. Pasar rumah tangga mulai melirik penghematan yang bisa didapatkan dari instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di rumahnya.

Begitu pun pada sektor industri dan komersial, pasarnya mulai dari perusahaan multinasional hingga perusahaan lokal di berbagai pelosok daerah.

Selain faktor efisiensi terhadap biaya listrik serta semangat demokratisasi energi di masa depan, para pelanggan SUN Energy yakin bahwa instalasi PLTS Atap ini merupakan salah satu kontribusi nyata atas pengurangan dampak perubahan iklim dan dukungan terhadap Pemerintah mewujudkan Indonesia Nol Emisi Karbon di tahun 2060.

Sebagai perusahaan pengembang proyek PLTS di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2016, SUN Energy mencatat peningkatan bisnis yang signifikan sejak tiga tahun terakhir.

Berawal dari melistriki daerah 3 T (terluar, tertinggal, dan terdepan), kini SUN Energy telah memiliki proyek PLTS lebih dari 100 lokasi di 26 kota di Indonesia, serta ekspansi 3 proyek PLTS skala internasional, Taiwan, Thailand, dan Australia Barat.

Berdasarkan besaran kapasitas, SUN Energy menjadi satu-satunya perusahaan pengembang proyek PLTS dari Indonesia yang memiliki kapasitas proyek terbesar, yakni lebih dari 200 MWp.

“Sejak Perusahaan berdiri sampai sekarang, visi kami masih sama, yaitu melistriki Indonesia secara berkelanjutan dengan energi bersih dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan energi surya," kata ujar Dion Jefferson sebagai Chief Commercial Officer SUN Energy dalam keterangan pers, Sabtu (26/2).

"Untuk itu kami memperluas layanan guna melengkapi lanskap ekosistem energi surya di Indonesia. Tahun 2021 lalu, SUNterra, merek dagang kami yang melayani pasar rumah tangga, berhasil memasang lebih dari 1 MWp PLTS Atap di pulau Jawa," jelasnya.

"Kami juga memiliki lini bisnis SUN Solutions, yang fokus mengembangkan teknologi mutakhir dari panel surya untuk dimanfaatkan di berbagai lokasi non-bangunan. Serta SUN Mobility yang fokus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” papar Dion.

Atas upaya dan strategi bisnis tersebut, SUN Energy mendapatkan apresiasi serta penghargaan dari berbagai pihak. Sebelumnya, Masyarakat Energi Terbarukan (METI) memberikan penghargaan kepada SUN Energy sebagai “Best Start Up Company for Renewable Energy Development”.

Di bulan Februari ini dalam Indonesia Solar Week 2022, Solar Quarter sebagai media terbesar yang fokus pada energi surya di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, memberikan tiga penghargaan, yaitu Best Solar Company of The Year (Kategori Nasional), Best Solar Project of The Year (Kategori Institusi), dan Best Marketing Team, (RO/OL-09)