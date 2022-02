LPP TVRI-LKBN Antara-RRI Siap Sukseskan G20

MENJELANG puncak acara G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022, LPP TVRI menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah Kementerian Republik Indonesia, LKBN ANTARA, LPP RRI, serta Pakar Penyiaran dari Asia-Pacific Broadcasting Union, dan European Broadcasting Union. Bertempat di Hotel Pullman, Rapat Koordinasi yang bertema “Redaksi Nasional Dalam Menyambut G20, kemarin.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menyampaikan bahwa LKBN Antara, LPP RRI, dan LPP TVRI sebagai media negara bersinergi dalam wadah Redaksi Nasional.

“Kami siap berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi terkait G20 dari berbagai kegiatan yang meliputi pertemuan tingkat Menteri dan Deputi, Kelompok Kerja, dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 nanti di Bali,” imbuh Iman Brotoseno yang dikutip, Jumat (25/2).

Para pembicara kunci, Susiwijono Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Wisnu Bawa Tarunajaya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI serta Dian Triansyah Djani Duta Besar dan Utusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York secara umum menekankan pentingnya kolaborasi dan peran media untuk mengamplifikasi dan membumikan Presidensi G20 Indonesia.

Masyarakat Indonesia harus dapat merasakan langsung dampak positif dari penyelenggaraan G20 yang terdiri dari pertemuan tingkat Menteri, dengan total 184 kegiatan utama yang akan berlangsung dengan side events dan acara Road to G20 serta sejumlah 254 kegiatan yang tersebar di 24 kota di Indonesia. Kita juga harus dapat memastikan bahwa dunia melihat keseriusan Indonesia dalam memaknai Presidensi G20. Indonesia is quite large, Indonesia is safe and healthy and Indonesia is open for Business.

Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan enam sesi diskusi dengan tema yang atraktif dan berkualitas. Salah satu diskusi pada acara ini melibatkan European Broadcasting Union (EBU) dan Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) sebagai dua organisasi penyiaran terbesar di dunia. Dr Javad Mottaghi Sekretaris Jendral ABU menyatakan bahwa ABU siap memberikan dukungan penuh kepada TVRI dan Redaksi Nasional untuk menjadi Co-Host dari KTT G20 sekaligus membantu menyebarkan informasi liputan G20 tidak hanya kepada negara-negara anggota G20 namun juga kepada TV di negara yang menjadi anggota mereka yang jumlahnya sekitar 170 negara.

EBU dan ABU bertekad untuk berkolaborasi dengan semua anggotanya, yakni Badan Penyiaran se-Eropa dan Asia Pasifik dengan menyiarkan semaksimal mungkin kegiatan G20, baik dari segi teknis maupun substansi yang dihasilkan dari pertemuan puncak G20 pada tanggal 15 – 16 November 2022.

Sementara itu Direktur Program dan Berita Irianto menjelaskan Sejauh ini TVRI telah melakukan siaran langsung yang berkenaan dengan G20 seperti, Press Conference dari Lima Menteri mengenai G20, Kick Off Meeting G20, Bussiness 20, Women 20, Finance Ministerial and Central Governor Meeting yang diadakan pada tanggal 17 – 18 Februari kemarin dan secara lengkap disiarkan melalui TVRI World. Hasil siaran ini juga diteruskan ke seluruh dunia melalui jaringan satelit EBU dan ABU serta melalui jaringan yang dimiliki oleh RRI dan Antara.

Redaksi Nasional adalah kolaborasi dan sinergi tiga media negara; LKBN Antara, LPP RRI, dan LPP TVRI untuk mewujudkan sebaran informasi publik yang kredibel, jernih, serta memiliki daya jangkau ke segenap lapisan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Redaksi Nasional merancang, memproduksi, dan mendistribusikan pemberitaan multiplatform, teks, foto, audio, video, dan infografis dalam sistem konvergensi atas sejumlah agenda kenegaraan dan agenda publik terkini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini, menunjukkan keseriusan Redaksi Nasional sebagai Media Negara untuk menyukseskan acara KTT G20 2022 khususnya dalam hal publikasi. Melalui rapat koordinasi ini, Redaksi Nasional diharapkan dapat memantapkan langkahnya untuk berpatisipasi dan berkontribusi aktif dalam gelaran KTT G20 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 15 – 16 November 2022 nanti di Bali. (Ant/OL-13)

