Mendag Ancam Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng

MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Kamis (17/2). Dalam sidak tersebut, Lutfi kesal karena melihat langsung ada pelaku usaha yang menimbun minyak goreng. Ia memastikan, jajaran Kemendag segera mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang terbukti menimbun minyak goreng.

"Saya ingatkan sekali lagi bahwa Kementerian Perdagangan pasti akan tegas menyeret para pelaku nakal penimbun minyak goreng ke ranah hukum” kata Mendag Lutfi dengan nada tinggi dalam sidak yang didampingi Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Di Makassar, rombongan memantau dua pasar, yakni Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng. Di kedua pasar ini, Mendag banyak berinteraksi dengan pedagang. Sejumlah pertanyaan pun dilayangkan Lutfi untuk mengetahui kondisi rill di lapangan.

Hasilnya, migor curah dengan harga terjangkau tersedia di kedua pasar terbesar di Makassar ini. Hanya saja, minyak goreng kemasan premium dan sederhana masih sulit ditemukan. "Mudah-mudahan paket premium datang merk Filma siang ini dari pelabuhan. Saya meminta kepada distributor untuk menyebarkan ke seluruh pedagang," ujar mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu.

Lutfi memastikan, tidak ada masalah dengan stok minya goreng, hanya saja, kebijakan yang ia terbitkan belakangan ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan harga.

Sebab itu, tujuannya ke Makassar untuk memastikan distribusi lancar dan barang tersedia. Adapun temuan di lapangan, harga minyak goreng curah sudah berada di level Rp 11.500 per liter. Sehingga suplai akan kembali normal.

Ia mengapresiasi sejumlah pedagang sudah mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang diatur pemerintah. Justru yang belum stabil itu adalah suplainya. Sehingga, harga belum bisa disamakan. Namun, kondisi seperti ini bisa kembali pulih dalam seminggu ke depan. Terlebih, semua sudah dikalkulasi dengan matang.

"Kalau hitungan Februari itu, kita memerlukan 280 juta liter. Sampai tiga hari kemarin sudah dipenuhi sepertiganya. Jadi hampir seperempatnya. Sebanyak 60 juta liter sudah jalan. Jadi mudah-mudahan dalam 12 hari ke depan sebelum akhir bulan harga akan normal," harapnya.

Seusai memantau harga di pasar, Mendag kemudian bergegas melakukan sidak ke sebuah storage atau penampungan minyak di dekat pelabuhan. Di sana, terdapat dua distributor minyak curah: PT Sawit Tunggal Arta Raya (STAR) dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART).

Di lokasi, Lutfi mendapat kabar bahwa PT STAR menahan minyak goreng curah yang membuat pasokan ke sejumlah pedagang tersendat. "Sudah comply dan ada yang harus ikut peraturan. Jadi pakai marah-marah sedikit. Tetapi ini mesti dikerjakan karena keadaan saat ini sedang darurat," tegasnya.

Lutfi lantas meminta PT STAR segera mendistribusikan minyak goreng curah ke sejumlah pasar di Makassar. Dia juga mengingatkan bahwa harga yang dijual di bawah Rp11.500 per liter sesuai HET kepada konsumen.

Lutfi ingin suplai yang ada bukan hanya untuk sebatas Kota Makassar, melainkan seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Hal itu yang dilakukan PT SMART. Bahkan perusahaan yang terafiliasi perusahaan besar nasional itu mengirim sampai ke Baubau. "Jadi saya minta tolong sama mereka di sebelah itu (PT STAR) saya perintahkan untuk keluarkan truk tangki sekarang juga untuk jual di Pasar Terong," katanya.

Ia yakin betul pasokan minyak goreng di Sulsel bakal stabil. Hal itu dikarenakan migor kemasan sederhana dan kemasan modern sudah dikirim, setidaknya 300 ton untuk Kota Makassar. Dengan begitu, migor curah bisa dijual Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.

Lutfi kembali menegaskan, dia dan jajarannya tak segan menindak tegas para penimbun migor. "Jadi itu HET yang diikuti seluruh pedagang dan distributor di Kota Makassar ini untuk menyuplai Sulawesi," pungkasnya.

Terhadap ketersediaan minyak goreng, Kantor Staf Presiden menyatakan, ada kekosongan di sejumlah mini market di Tanah Air karena banyak warga yang membeli berlebihan.

Tenaga Ahli Utama Edy Priyono mengimbau masyarakat tak membeli minyak goreng secara berlebihan.

“Untuk konsumen, kita berharap tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Beli seperlunya saja,” kata Edy, dikutip pada Kamis (17/2)

Edy mengatakan, pemerintah juga terus bekerja sama dengan produsen untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran. Menurut dia, pemerintah telah mengambil kebijakan dari hulu hingga hilir untuk mengatasi masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Dia juga menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng di level harga yang terjangkau. (Ant/OL-8)