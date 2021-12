Terus Berinovasi, KopnusPos Gelar Rakernas dan Launching Aplikasi Oren

KOPERASI Nusantara Pos (KopnusPos) terus berinovasi menghadapi perkembangan jaman. Terakhir mereka meluncurkan Aplikasi Oren berbasis Andoid dan IOS pada Rabu (22/22).

Peluncuran aplikasi yang bernama Superapps Oren by KonusPos dan diresmikan oleh Ketua KSP Nusantara, Joshua Rahmat dan Head of Oren, Lina Suyanti itu sekaligus menjadi acara pamungkas di rakernas KopnusPos KopnusPos yang berlangsung pada 20-22 Desember 2021 di Grand Ballroom Lantai 5 Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta.

Dibuka pada Senin, 20 Desember 2021, gelaran akbar rakernas KopnusPos ini diikuti anggota dan pengurus KonusPos dari seluruh Indonesia. Kegiatan itu juga diisi berbagai agenda kegiatan mulai dari sambutan Ketua KopnusPos, Joshua Rahmat, paparan Bisnis Lending-Koven plus Syariah, Pengembangan Bisnis, NPL plus QnA, APP Asuransi plus Kredit, Agen Oren, Bisnis Funding plus Prioritas, paparan pengawas, Konuspos Idol hingga Launching Aplikasi Oren.

“Superapps Oren by KonusPos ini merupakan aplikasi yang dirancang bagi para anggota KopnusPos yang ingin menjadi Agen Oren guna memasarkan produk-produk KopnusPos yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di penjuru nusantara,” kata Ketua KSP Nusantara Joshua Rahmat.

Sementara itu, Head of Oren Lina Suyanti menambahkan berbisnis sebagai Agen Oren sangat mudah karena sudah didukung platform digital dalam bentuk aplikasi yang bisa diunduh di smartphone baik android maupun IOS. Fitur-fitur dalam Superapps Oren by KopnusPos cukup bervariasi. Dari segi teknologi, Superapps Oren by KopnusPos sudah menggunakan teknologi Face Recognition, Finger Print, Auto Fill OTP. Sehingga Superapps Oren by KopnusPos sangat aman untuk digunakan.

“Banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh Agen Oren melalui Superapps Oren by KopnusPos. Semua yang mendaftar menjadi Agen Oren, akan menerima komisi hingga 1,05% dari hasil pemasaran produk KOPNUSPOS dan komisi tersebut dapat diwariskan,” ujar Lina.

Lina melanjutkan Superapps Oren by KopnusPos akan terus berinovasi dan meningkatkan performa aplikasi sehingga semakin baik kedepannya dan dapat menjadi aplikasi yang bermanfaat bagi para penggunanya.

Diketahui, Koperasi Nusantara (Kopnus) merupakan salah satu Koperasi terbesar di Indonesia, kini bertransformasi menjadi KopnusPos setelah melakukan kerjasama Joint Operation dengan PT Pos Indonesia salah satu BUMN terbesar dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Sebagai kekuatan ekonomi nasional dan semakin dekat dengan anggota, KonusPos memiliki 11 kantor cabang utama, dan lebih dari 200 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. (RO/A-1)