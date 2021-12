BizFest 2021 Ditujukan Tingkatkan Konsumsi Domestik di Tanah Air

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi telah resmi membuka ajang BizFest 2021 pada Selasa (7/12) Desember 2021. Ada lebih dari 50 brand waralaba, lisensi, dan peluang usaha yang ikut serta dalam ajang tersebut.

Brand-brand waralaba, lisensi, dan peluang usaha tersebut akan hadir di pameran Peluang Bisnis BizFest pada 11-12 Desember 2021. Bertempat di Marchand Hype Station Emerald Bintaro, pameran dibuka pada pukul 10.00 hingga 19.00 WIB.

Melalui pameran Peluang Bisnis BizFest 2021 diharapkan bisa mendorong pertumbuhan waralaba, lisensi, dan peluang usaha di Indonesia. Pameran Peluang Bisnis BizFest 2021 juga menjadi ajang bagi para pengunjung yang sedang mencari peluang usaha di sektor waralaba, lisensi, dan peluang usaha.

Di pameran Peluang Bisnis BizFest 2021, para pengunjung bebas melirik brand-brand waralaba, lisensi, dan peluang usaha yang sedang prospek.

Para pemilik brand juga memberikan berbagai promosi, mulai dari diskon produk hingga potongan biaya investasi. Bahkan ada pula yang memberikan door prize dengan hadiah-hadiah yang menarik.

Ketua Umum AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) Anang Sukandar menyampaikan, BizFest 2021 digagas sebagai sebuah gerakan untuk meningkatkan konsumsi domestik Indonesia dengan cara mendorong munculnya berbagai peluang usaha dan produk-produk unggulan.

“Melalui BizFest 2021, kita mencoba mendorong peluang bisnis dan produk-produk yang akan menjadi usaha unggulan. Kita harapkan peluang-peluang bisnis dapat berkembang menjadi waralaba dan produk-produk unggulan diharapkan menjadi produk-produk berlisensi,” ungkap Anang dalam keterangan pers, Sabtu (11/12).

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Wali (Waralaba dan Lisensi Indonesia) Tri Raharjo mengatakan, BizFest 2021 digagas dari keprihatinan terhadap sektor waralaba dan ritel yang terpukul pandemi Covid-19.

"Ketika terjadi pandemi, banyak bisnis lisensi dan waralaba turun performanya dari sisi pertumbuhan bisnis maupun transaksi," paparnya.

“BizFest 2021 dan Gerakan Nasional Ayo Berbisnis ini diharap memiliki efek berganda untuk menumbuhkan industri waralaba dan lisensi agar pulih kembali,” jelas Tri.

Ketua Umum Asensi (Asosiasi Lisensi Indonesia) Susanty Widjaya mengatakan, masyarakat Indonesia harus tetap optimis dan semangat mencari peluang usaha baru di tengah pandemi Covid-19. Bisnis lisensi dan waralaba memiliki peluang besar bagi masyarakat berminat terjun menggelutinya saat ini.

“Dalam mencari peluang usaha baru, bisnis waralaba sudah mumpuni, sukses, dan terbukti. Konsep lisensi saat ini juga sedang hype (digandrungi), dan jenisnya macam-macam mulai dari bisnis pendidikan, kecantikan, hingga makanan dan minuman,” ungkap Susanty

Pameran Peluang Bisnis Hadirkan 50+ Brand Prospektif

Bagi Anda yang sedang mencari peluang usaha bisa langsung datang ke pameran Peluang Bisnis BizFest 2021. Anda bisa melirik langsung berbagai peluang usaha yang prospektif. Selama BizFest 2021 para pemilik brand juga memberikan promosi menarik serta potongan harga investasi bagi yang tertarik bekerja sama.

Ada lebih dari 50 brand waralaba, lisensi, dan peluang usaha yang hadir di Pameran Peluang Bisnis BizFest 2021:

Dopamine Coffee And Tea, Waroeng Sehat, Mie Aceh Seulawah, Bakmi Naga Resto, Oto Bento, Eggio Waffle, Crispyku Fried Chicken, Eastons, Black Kebab, Ropi, Taman Sari Royal Heritage Spa, Go Flow, The Daily Wash Laundromat, Ohayo Drawing School, Kebab Turki Baba Rafi, Nyayap, Anak Air Swim School, CFC Fried Chicken, Mushroom Lover, Indofresh Water.

Selain itu, di antaraanya Tahu Jeletot Taisi, Ayam Gepuk Pak Gembus, Hore Steak, Dapoer Roti Bakar & Alpuka, Corner Kebab, Bakso Malang Cak Eko, RFC, Digi KidzI, Chicken Day, Klenger Burger, Skipedia, Erafone, Bizhare, Ngikan, Nyapi, Menantea, Munim indonesia, Lapis Jakarta Lenongku, KuruChick, Bimba Gembira, SPBU Sambel Pecak Bang Ucok, Kane Fried Chicken, NCS, Madani White, JengTari, Jejamu by Mustika Ratu, Kopi Bang Haji, Utopia Land, Eunggeopsil Topokki, dan Rice Meat Bowl.



Pameran Peluang Bisnis BizFest 2021 dilaksanakan pada Sabtu-Minggu, 11-12 Desember 2021 yang berlangsung

Waktu 10.00 – 19.00 WIB. Pameran yang bertempat di Marchand Hype Station Emerald Bintaro, Tangerang Selatan, Bintaro itu menghadirkan lebih dari 50 peluang bisnis, lisensi, dan waralaba. (RO/OL-09))