UBS Gold Adakan Festival Virtual Emas Awal Desember

UBS Gold akan menggelar festival virtual emas pertama di Indonesia bertajuk We The Gold pada 3, 4, 5 Desember 2021 pukul 18.30 WIB. Virtual Gold Fest We The Gold akan disiarkan secara virtual dan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui kanal Youtube UBS Gold dan Official Instagram UBS Gold @UBS.Gold.

Acara itu digelar UBS Gold sebagai rasa syukur telah bersama-sama dengan pecinta emas Indonesia selama 40 tahun. Mengangkat semangat We The Gold, UBS Gold ingin memacu semangat generasi muda Indonesia bahwa setiap dari kita merupakan sosok berharga seperti emas.

"Kami menggelar acara ini sebagai rasa terima kasih kepada sobat emas, rekan kerja, mitra, dan toko-toko emas yang selalu percaya akan kualitas dari koleksi perhiasan emas dan logam mulia yang kami hasilkan. Selain itu, kami berharap festival ini dapat menginspirasi banyak orang, khususnya milenial untuk tampil sesuai karakter diri. Lebih dari itu generasi muda memiliki kepercayaan diri dan percaya setiap dari kita ialah insan yang berharga seperti emas," ujar Chief Executive Officer of UBS Gold Eddy Susanto Yahya.

Festival itu akan membagikan ratusan keping logam mulia dan koleksi perhiasan emas UBS Gold terkini, Acara yang digelar selama tiga hari ini juga akan diisi oleh berbagai figur publik dan musisi kenamaan Tanah Air, seperti Raisa, HiVi, dan Tulus. Ada pula talkshow Smart Investment Through Gold akan dibawakan oleh Daniel Mananta dan Prita Ghozie serta tema fesyen perhiasan Make Your Golden Move bersama Caren Delano sebagai Brand Ambassador UBS Gold & Fashion Guru serta Carla Yules sebagai Miss Indonesia 2020 serta Stand Up Comedy oleh Kiky Saputri. Acara ini akan dipandu oleh Ananda Omesh bersama Lolita Agustine.

Chief Marketing Officer of Gold Catur Limas mengungkapkan pihaknya yakin festival ini akan sangat bermanfaat dan menginspirasi banyak orang untuk menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang yang sangat bernilai. "Perhiasan emas dan logam mulia UBS Gold merupakan hasil karya anak bangsa yang berkualitas dan diterima oleh pasar global. Lebih dari itu, emas penting sebagai penunjang fesyen kita untuk lebih stand out dan bold," ujarnya.

Berbagai nama besar desainer Indonesia akan menghiasi Virtual Jewelry Show We The Gold kolaborasi dengan Caren Delano sebagai Brand Ambassador UBS Gold sekaligus Fashion Guru selama tiga hari berturut-turut. Tentu desain busana dari mereka akan dihiasi dengan elegan oleh signature koleksi perhiasaan emas dari UBS Gold.

Perusahaan itu dipercaya untuk mempercantik penampilan artis-artis international seperti Carrie Underwood hingga Mariah Carey. Bahkan, perusahaan juga berkesempatan mengharumkan nama Indonesia lewat Amazon Tokyo Fashion Week 2018 dan terbaru berkolaborasi dengan Diana M Putri memperkenalkan signature jewelry UBS Gold di Los Angeles Fashion Week 2021/2022 By Art Hearts Fashion, Oktober lalu. (RO/OL-14)