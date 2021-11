CEO SW Indonesia Michell Suharli Raih ACES Awards

CEO SW Indonesia Michell Suharli dianugerahi penghargaan sebagai Asia's Most Admirable Young Leaders dalam ajang penghargaan internasional Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) 2021. Rekam jejak profesional Michell mengembangkan SW Indonesia menjadi inspirasi hingga diganjar penghargaan internasional sebagai pemimpin muda paling dikagumi di Asia.

ACES Awards konsisten memberikan penghargaan kepada para pemimpin dan perusahaan terkemuka di Asia sejak 2014. ACES Awards menjadi salah satu penghargaan bergengsi di Asia dengan daftar pemenang yang membawa inspirasi dan berbagai kisah sukses dengan reputasi yang baik di Asia ke panggung global.

Pada penganugerahan ACES Awards 19 November 2021, nama Michell Suharli dan KAP Suharli, Sugiharto, dan Rekan (SW Indonesia) diumumkan bersama penerima penghargaan dari kategori berbeda. Tercatat nama-nama grup perusahaan multinasional yang menerima penghargaan tahun ini antara lain Astrazeneca Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Nestle, Biogen, Lufthansa Technik, Shell Petroleum, dan Zuellig Pharma. Dalam kategori perorangan, Michell Suharli menjadi satu-satunya profesional berkebangsaan Indonesia dan hanya satu akuntan publik yang menerima penghargaan ACES Awards dalam perhelatan di tahun 2021 ini.

Penganugerahan Michell dalam ACES Awards 2021 dianggap pantas atas visi, aksi, dan cara kepemimpinannya yang mampu menggemparkan bidang kantor akuntan publik (KAP), di antara pemimpin pasar yang telah berjaya puluhan bahkan ratusan tahun. "Michell Suharli telah menandai tonggak momen dalam karier profesionalnya dengan keberhasilan mengubah kantor akuntan publik kecil menjadi besar sebagai jaringan global firma akuntansi dan konsultasi independen seperti saat ini. Ini merupakan hal yang sangat menginspirasi," ujar Chief Executive Perwira Grup MORS Shanggari Balakrishnan dalam keterangan resmi, Minggu (21/11).

Di masa sulit pandemi, Michell justru berhasil menunjukkan ketangguhan SW Indonesia dalam peningkatan kinerja, baik dari sisi klien maupun pendapatan. Selain itu, strateginya dalam menambah jumlah karyawan dan pelibatan praktisi akuntan asing berhasil mendongkrak kompetensi auditor muda dari Indonesia. Ia membagun relasi kerja profesional yang harmonis dalam keragaman dengan mengedepankan kearifan lokal Indonesia dalam memimpin firma akuntansi dan konsultan kelas dunia, yaitu SW Indonesia.

Kekaguman atas kepemimpinan Michell Suharli, lanjut Shanggari, didasari atas prestasi dan pencapaian yang ia peroleh dari organisasi-organisasi terkemuka dari dalam maupun luar Indonesia. Di dalam negeri, Michell dipercaya sebagai salah satu Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Komite Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ketua 2 Komite Etika dan Pengembangan Standar Profesi dari Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), dan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Di kancah internasional, Michell merupakan pemegang sertifikasi profesi CPA Australia, ASEAN CPA, dan Cert.-IPSAS dari Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), serta dipercaya sebagai salah satu Dewan Pemangku Kepentingan di Indonesia oleh The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Jejak rekam di profesi akuntan juga membawa Michell dipercaya menjadi anggota komite audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, perusahaan petrokimia terbesar di kawasan.

Tidak berhenti dalam bidang profesi, Michell juga aktif memimpin dalam memerangi covid-19 dalam wujud nyata di garis depan menyelenggarakan berbagai sentra vaksinasi dalam kurun waktu Agustus hingga akhir tahun 2021. Pencapaiannya dari segi profesional dan pribadi inilah yang menjadi faktor kuat yang menjadikan Michell sebagai pemimpin muda yang menginspirasi.

SW Indonesia merupakan jaringan profesional kelas dunia dari firma akuntansi dan konsultan. Tiga perusahaan di bawah naungan SW Indonesia yaitu KAP Suharli, Sugiharto, & Rekan untuk jasa audit dan asuran lain; SW Consulting untuk jasa konsultasi pajak; dan SW Solution untuk jasa administrasi dan penasehat bisnis. SW Indonesia menjadi bintang baru di bidang kantor akuntan dan konsultan bisnis di Indonesia. Perpaduan legenda senior dan semangat dari para profesional muda menjadi konvergensi energi yang luar biasa bagi SW Indonesia dalam memperkuat unique positioning point sebagai Archipelago Firm and Consulting, Asia Pacific Business Hub, dan Indonesia Investment Gateway.

SW Indonesia berusaha untuk hadir di banyak provinsi di Indonesia sebagai wujud Archipelago Firm. SW Indonesia juga memberikan layanan profesional kepada perusahaan bisnis multinasional yang melakukan operasional bisnis di kawasan Asia Pasifik sebagai wujud Asia Pacific Business Hub. Terakhir sebagai Indonesia Investment Gateway, SW Indonesia juga menawarkan solusi kegiatan investasi masuk dan keluar Indonesia, pendirian perusahaan, kepatuhan pada persyaratan rutin perusahaan, Serta merger dan akuisisi.

Baca juga: Enam Tipe Pekerja Kantoran Saat Momen Gajian, Mana yang Paling 'Kamu' Banget?

Menurut Shanggari, Michell Suharli bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan impiannya melalui visi organisasi dalam berbagai upaya. Ekonomi dan bisnis di Asia sepatutnya dapat terus tumbuh dengan kekuatan ekonomi yang besar dengan pemimpin-pemimpin muda yang mendemonstrasikan keberanian, semangat, dan kontribusi nyata seperti Michell Suharli. (OL-14)