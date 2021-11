Telkomtelstra Resmi Bertransformasi Jadi Digiserve

TELKOMTELSTRA (PT Teltranet Aplikasi Solusi) secara resmi telah bertransformasi menjadi Digiserve by Telkom Indonesia (PT Digital Aplikasi Solusi), setelah diakuisisi kepemilikannya oleh PT Telkom Indonesia (Persero) melalui TelkomMetra di tahun 2021. Dengan transformasi ini, Digiserve makin didukung dalam mengembangkan pelayanan terbaik dengan keyakinan untuk memperkuat bisnis pelanggan dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Proses transformasi menjadi Digiserve tersebut secara resmi diumumkan bertepatan dengan perayaan anniversary 7 tahun berdirinya perusahaan. Dalam acara tersebut juga diumumkan pimpinan baru perusahaan yaitu Ahmad Hartono, yang ditunjuk oleh para pemegang saham perusahaan untuk menjadi Direktur Utama Digiserve.

Selain pengumuman manajemen baru, proses transformasi perusahaan juga ditandai dengan peresmian penggunaan nama dan logo baru yaitu Digiserve. Logo dengan simbol huruf “d” tersebut menggambarkan bisnis yang akan menjadi fokus usaha Digiserve.

Digiserve terdiri dari dua kata yang melambangkan komitmen perusahaan. DIGI sebagai perusahaan digital yang menjadi pemimpin di dalam Digital Transformation Journey bagi pelanggan dan perusahaan di Indonesia melalui produk-produk transformasi digital yang unggul.

Sedangkan Serve merupakan corporate culture yang menjadi komitmen perusahaan dalam melayani, melalui nilai-nilai utama, yaitu simplify business, empower all people within company, respect our planet with green and responsible digital technology, value our people and culture of doing business, dan excite the market.

Edi Witjara, Director Enterprise & Business Service PT Telkom menyambut antusias transformasi sekaligus penunjukkan manajemen baru perusahaan. “Pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 untuk perusahaan. Kedua, saya sampaikan terima kasih untuk manajemen sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat untuk perusahaan yang kini dilanjutkan oleh manajemen baru dari Digiserve. Terakhir, selamat bertugas untuk manajemen baru yang harus mampu melanjutkan business plan yang sudah ada serta bersiap menjawab tantangan bisnis khususnya cloud dan security services yang menjadi ciri perusahaan selama ini,” ujarnya saat acara peresmian transformasi perusahaan menjadi Digiserve yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, belum lama ini.

Edi menegaskan, transformasi ini akan memberikan semangat baru, bisnis baru dan harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan capaian yang lebih baik (much more better). “Kemampuan kepemimpinannya diuji, bisa merangkul semua pihak. Tuntutannya makin tinggi, membawa perusahaan ke kelas yang lebih tinggi," ujarnya. (RO/E-1)