Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2021, BWS Kampanyekan Inklusi Keuangan

MENYAMBUT Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh di bulan Oktober setiap tahunnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) ditahun 2021 mengadakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa”.

Program ini diadakan secara virtual mulai tanggal 1 Oktober 2021 hingga 31 Oktober 2021.

Bank Woori Saudara (BWS) sebagai salah satu IJK yang mendukung program inklusi keuangan turut berpartisipasi dengan menggelar FinExpo Virtual Event yang diadakan pada 18 Oktober sampai dengan 2 November 2021 yang dapat diakses melalui laman link https://finexpo-bik2021.id/virtualexpo-show.

Selain itu, BWS juga mengadakan webinar yang dilakukan di beberapa Kantor Cabang antara lain Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Denpasar.

Kegiatan Webinar Inklusi Keuangan ini diselengarakan bekerja sama dengan beberapa sekolah, univeritas dan komunitas yang ada di wilayah sekitas BWS.

Salah Satunya Webinar yang dilaksanakan di BWS KC Malang berkolaborasi dengan Universitas Negeri Malang, acara ini disambut dengan sangat antusias total peserta mencapai lebih dari 100 orang.

Dalam kegiatan webinar yang berlangsung pada Rabu, 27 Oktober 2021, BWS KC Malang mengundang Dr. Dwi Wulandari SE,MM,CFP sebagai narasumber dengan mengusung tema “How To Be The Last Sandwhich Generation”.

Selain itu, webinar dengan tema yang sama juga diselenggarakan oleh Kantor Cabang BWS di wilayah Bandung yang diwakili KC Diponegoro pada 22 Oktober 2021, di wilayah Jawa Tengah yang diwakili KC Yogyakarta pada 23 Oktober 2021 dan yang terakhir dilaksanakan di wilayah Bali yang diwakili KC Denpasar pada 28 Oktober 2021.

“Kegiatan Bulan Inkusi Keuangan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap produk keuangan yang aman dan nyaman,” ucap Direktur Konsumer BWS M. Tri Budiono.

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelajardan mahasiswa khususnya para generasi- generasi muda untuk mengetahui pentingnya menabung untuk masa depan.

Selain itu kegiatan tersebut juga memperkenalkan Tabungan Cerdas & Flazz BWS yang kerjasama dengan BCA kepada para generasi muda yang dirancang untuk mempermudah dalam menabung dan juga melakukan transaksi perbankan secara digital.

Gelaran Bulan Inkulsi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini ditutup pada tanggal 2 November 2021 bersamaan dengan ditutupnya Kegiatan Virtual Event FinExpo 2021. (RO/OL-09)