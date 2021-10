Bursa Wall Street Menguat

WALL Street menguat pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (26/10), dengan Indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup di rekor tertinggi baru. Hal ini karena investor bersiap untuk minggu yang sibuk dengan laporan keuangan kuartalan ketika perusahaan-perusahaan terkemuka di berbagai sektor siap untuk mengumumkan hasil mereka.

Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 64,13 poin atau 0,18 persen menjadi menetap di 35.741,15 poin. Indeks S&P 500 terangkat 21,58 poin atau 0,47 persen menjadi berakhir di 4.566,48 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 136,51 poin atau 0,90 persen, menjadi ditutup pada 15.226,71 poin.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah positif, dengan sektor konsumen dan energi masing-masing meningkat 2,11 persen dan 1,44 persen, memimpin kenaikan. Namun, kelompok utilitas dan keuangan mencatat kerugian.

Investor sedang menunggu hasil kuartalan dari sejumlah perusahaan kunci terkait teknologi. Facebook memberikan laporan keuangan setelah penutupan pasar Senin (25/10/2021), dan nama-nama besar lainnya, termasuk Alphabet, Microsoft, Amazon dan Apple, dijadwalkan akan melaporkan pekan ini.

Sementara Indeks Dow Jones dan S&P mencapai tertinggi baru, Indeks Nasdaq berkinerja lebih baik hari ini, didukung oleh kenaikan di Tesla dan PayPal, dan indeks teknologi berat berdiri kurang dari 1,0 persen dari rekor penutupan 7 September.

Tesla Inc melonjak 12,66 persen ke level tertinggi barunya di 1.045,02 dolar AS dan menembus 1 triliun dolar AS dalam kapitalisasi pasar, setelah perusahaan persewaan mobil Hertz memesan 100.000 mobil Tesla, sementara Morgan Stanley menaikkan target harga sahamnya menjadi 1.200 dolar AS dari 900 dolar AS per saham.

"Tesla, ada banyak obrolan di luar sana hari ini dan Hertz menempatkan pesanan besar telah menciptakan beberapa kegembiraan," kata Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel, Tim Ghriskey, di New York.

Tesla, yang telah meningkat dalam sembilan dari sepuluh sesi terakhir dan melonjak lebih dari 28 persen untuk bulan ini, memberikan dorongan terbesar untuk S&P 500 dan Nasdaq.

Juga membantu mengangkat dua indeks adalah PayPal Inc, yang naik 2,70 persen setelah perusahaan pembayaran itu membatalkan rencana untuk membeli situs pinboard digital Pinterest Inc senilai 45 miliar dolar AS. Saham Pinterest merosot 12,71 persen.

Presiden AS Joe Biden pada Senin (25/10/2021) mengulurkan harapan untuk kesepakatan tentang rencana pengeluaran utamanya sebelum menghadiri pertemuan puncak iklim di Skotlandia, sementara Gedung Putih mengatakan para perunding Demokrat mendekati kesepakatan.

Saham Facebook Inc naik 1,26 persen menjelang hasil kuartalannya. Kekhawatiran investor bahwa seperti Snap Inc, pendapatan iklan raksasa media sosial itu dapat menghadapi beban terberat dari perubahan privasi Apple Inc tampaknya dibenarkan karena perusahaan media sosial itu memperingatkan aturan tersebut akan membebani bisnis digitalnya pada kuartal keempat ketika melaporkan hasil setelah bel penutupan.

Minggu ini, 165 komponen S&P 500 diperkirakan akan membukukan hasil kuartalan, menurut data Refinitiv. Analis memperkirakan laba di perusahaan S&P 500 tumbuh 34,8 persen secara tahun-ke-tahun untuk kuartal ketiga.

Investor juga menilai bagaimana perusahaan menavigasi kemacetan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja dan tekanan inflasi untuk mempertahankan pertumbuhan. Dari 119 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan labanya hingga Senin (25/10/2021) pagi, 83,2 persen telah melampaui ekspektasi para analis.

“Kami jelas berada di jantung musim laporan keuangan di sini, dan itu adalah banyak dari apa yang terjadi dan laba datang lebih baik dari yang diharapkan dan ada ketakutan nyata kami akan melihat beberapa laporan keuangan yang buruk karena masalah rantai pasokan dan penurunan prospek, sekali lagi karena masalah rantai pasokan. Sejauh ini, sangat bagus,” kata Ghriskey. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Perlu Perda untuk Segera follow up Dana Abadi Pesantren