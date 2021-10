PTSG Raih BUMN Award 2021 bidang Komunikasi dan PR

PT SEMEN Gresik (PTSG) menorehkan prestasi gemilang di bidang komunikasi dan public relations, yaitu penghargaan Indonesia BUMN Awards 2021 untuk kategori Best Company Profile Video in Basic Group Category.

Penghargaan bergengsi dan paling semarak terhadap praktik pembentukan citra BUMN ini, diserahkan dalam acara Seminar Outlook BUMN 'Building Brand Equity Through Corporate Communications' Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation, yang digelar secara hybrid di Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (12/10).

Penghargaan ini menambah deret prestasi PTSG sebagai entitas perusahaan dari anak usaha BUMN (PT Semen Indonesia). Sebelumnya untuk bidang kehumasan dan branding, PTSG menyabet Penghargaan Gold pada kompetisi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2021 serta Top Digital Corporate Brand Award 2021 Special Achievement for Subsidiary BUMN.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Perusahaan PTSG Gatot Mardiana, menyampaikan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan Indonesia BUMN Awards 2021 yang diberikan, dan mengapresiasi

kerja keras Tim Humas dan Institutional Relations dalam membangun citra dan reputasi korporasi selama ini.

"Kami bersyukur dan berterima kasih. Penghargaan ini merupakan bukti pencapaian kinerja positif yang sangat berharga. Prestasi ini juga tak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh lini perusahaan guna memberikan kontribusi terbaik sepanjang waktu," kata Gatot dalam rilisnya, Rabu (13/10).

Video Company Profile PTSG diunggulkan pada ajang ini karena berhasil menampilkan visi misi, karakter, budaya dan atmosfer yang dibangun perusahaan termasuk penggunaan teknologi 3D yang super canggih dalam visualisasinya.

Dalam video ini menggambarkan bagaimana PTSG dalam kinerjanya menggabungan tiga elemen penting yaitu kearifan lokal Kabupaten Rembang, modernitas dan pengelolaan lingkungan. Hal ini menegaskan PTSG secara konsisten bertransformasi dalam produk dan layanan serta bersinergi dengan erat bersama masyarakat di sekitar perusahaan.

Ditambahkan Gatot, prestasi yang diraih pada Indonesia BUMN Awards 2021 akan mendorong dan menantang PTSG untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan fungsi kehumasan, terutama dalam menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan perusahaan.

"Kami makin bersemangat untuk aktif dan bertransformasi dalam pesatnya arus digitalisasi serta menguatkan hubungan baik dengan stakeholder. Program - program komunikasi konstruktif selalu menjadi ujung tombak kami dalam menciptakan persepsi positif bagi masyarakat,'' tandasnya.

Founder & CEO The Iconomics Bram S Putro, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Indonesia BUMN Awards 2021 yang diikuti ratusan perusahaan BUMN di Indonesia bertujuan mengapresiasi karya insan komunikasi dan PR dalam prestasi membranding perusahaan.(OL-13)

