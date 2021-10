Pameran Taipei Cycle dan TaiSPO Digelar di Kelapa Gading

TAIWAN External Trade Development Council (Taitra) menyelenggarakan pameran Taipet Cycly & TaiSPO di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara yang disponsori oleh Bureau of Foreign Trade (BOFT), Ministry of Economic Affairs (MOEA) Taiwan.

Pameran yang berlangsung selama tiha hari hingga Sabtu (9/10) ini, menarik minat lebih dari 10,000 pelaku bisnis. Pengunjung pusat perbelanjaan Mall Kelapa Gading banyak yang mencoba sendiri sepeda dan peralatan olahraga buatan Taiwan/MIT (Made in Taiwan).

Salah satu tujuan pameran ini adalah membantu produsen Taiwan untuk berintegrasi secara efisien ke pasar lokal Indonesia. Jugan membantu produsen untuk mengembangkan bisnisnya di pasar Asia Tenggara, acara ini telah mengundang pelaku bisnis untuk berpartisipasi. Termasuk salah satu dari lima platform e-commerce terbaik di Indonesia yaitu: PT Global Digital Niaga (blibli.com), dan peringkat tiga besar TV shopping PT MNC GS Homeshopping, PT Indonesia Bike Works sebagai peringkat lima besar produsen sepeda Indonesia dengan merk THRILL dan telah mengadakan total lebih dari 60 pertemuan bisnis (online meeting one on one) dan mendukung kerjasama antara Taiwan dan Indonesia.

“Pada kesempatan ini sebanyak lebih dari 30 produk dari 12 perusahaan sepeda dan peralatan olahraga Taiwan telah dipamerkan. Di antaranya adalah sepeda balap (road bike) dari Merida, mesin treadmill dari Johnson, sepeda indoor dari LifeGear, dan mesin treadmill yang dapat dilipat dan mudah disimpan dari Tokuyo yang menarik banyak antusias dari pelaku bisnis untuk mencoba produk tersebut,” ujar Direktur Taiwan Trade Center Jakarta, Tony Lin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/10).

Tony Lin menjelaskan, pada Maret 2022 akan diselenggarakan Taipei International Cycle Show dan Taipei International Sport Goods Show dalam bentuk pameran offline dan online DigitalGO secara virtual dan fisik. Diperkirakan hampir 800 perusahaan dalam dan luar negeri akan memamerkan sepeda di acara tersebut. Di antaranya sepeda listrik, suku cadang dan aksesori tenaga pendorong sendiri (self-propelled), peralatan kebugaran, peralatan olahraga dan menghadirkan keunggulan rantai pasokan lengkap dari industri barang olahraga Taiwan.

Pada saat yang sama, perusahaan sepeda, olahraga dan kebugaran dalam dan luar negeri juga dipersilakan untuk mendaftar pameran secara online dan menggunakan model bisnis baru melalui pameran online untuk bersama-sama mengembangkan peluang bisnis internasional. (OL-13)

