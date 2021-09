Dukung Geliat Perekonomian Kawasan TB Simatupang, Synthesis Garap Synthesis Huis

PESATNYA perkembangan bisnis di kawasan TB Simatupang Jakarta sebagai _the second SCBD in Jakarta_ memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan sektor bisnis di sekitarnya. Berada di wilayah selatan Jakarta, TB Simatupang merupakan wilayah strategis yang mudah diakses, termasuk dari Depok dan Tangerang yang diketahui juga sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta.

Synthesis Development sebagai pengembang properti tengah mengembangkan produk hunian rumah tapak terbaru bertajuk Synthesis Huis di kawasan TB Simatupang yang akan segera diluncurkan pada awal Oktober 2021 mendatang.

General Manager Sales & Marketing Synthesis Huis Imron Rosyadi memaparkan alasan developer memilih TB Simatupang sebagai pembangunan proyek terbarunya dikarenakan kawasan tersebut telah sukses berkembang menjadi area perkantoran bagi perusahaan besar multinasional yang bergerak di berbagai sektor industri seperti minyak, gas, dan pertambangan dengan banyaknya tenaga kerja lokal maupun asing.

“Melihat peluang ini, kami meyakini bahwa para kaum urban professional yang aktif berkegiatan dan berprofesi di kawasan TB Simatupang akan membutuhkan hunian yang nyaman, dekat kantor dan memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau,” jelas Imron.

Berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektare, Synthesis Huis siap menjadi hunian layak huni yang memiliki beragam nilai dan potensi investasi terbaik. Hal ini didukung dengan perkembangan transportasi dan beragam fasilitas penunjang di sekitar kawasan proyek yang memudahkan pemenuhan kebutuhan para penghuni nantinya.

“Synthesis Huis memiliki akses transportasi yang sangat baik, mulai dari transportasi umum yang sangat mudah dijangkau, 4 menit menuju pintu tol yang terkoneksi ke delapan ruas tol utama Jakarta, sangat memberikan kemudahan para penghuni yang memiliki mobilitas tinggi di pusat Jakarta, bahkan menuju luar kota,” ujar Imron.

Synthesis Huis dibangun di wilayah berkembang Jakarta yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik di sekitarnya, mulai dari fasilitas pendidikan, sarana olahraga, destinasi wisata, hingga pusat perbelanjaan besar

“Salah satu perhatian utama kami dalam membangun rumah tapak di kawasan ini ialah untuk memudahkan mobilitas para penghuni untuk tetap produktif dengan efisiensi waktu. Saat ini kami tengah mempersiapkan rumah contoh tepat di kawasan pembangunan rumah tapak Synthesis Huis. Unit rumah Synthesis Huis dipasarkan dengan harga mulai dari Rp1,9 miliaran dan kami menawarkan harga khusus untuk konsumen yang mengikuti program NUP saat ini,” tambah Imron.

Tentu saja perkembangan suatu kawasan, lokasi strategis hingga akses transportasi yang mudah tentu menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih hunian.

Sesuai dengan rencana pengembangan moda transportasi modern, saat ini tengah dibangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Dengan moda transportasi ini, dari Jakarta menuju Bandung dapat ditempuh dalam waktu singkat sekitar 46 menit dengan kecepatan 350km/jam. Rencananya akan dibangun 4 stasiun pemberhentian yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar.

Stasiun Halim akan dibangun di dalam kawasan Halim Perdanakusuma menjadikan salah satu strong point kemudahan akses transportasi yang dapat dinikmati oleh pemilik unit Synthesis Huis. Selain itu, penggunaan moda transportasi _busway_ TransJakarta dapat diakses hanya dengan berjalan kaki karena lokasi halte berada di dalam area kawasan perumahan.

Aura Skandinavia pada bangunan Synthesis Huis tampak jelas dari arsitektur rumah yang stylish_l, taman tematik bernuansa Aurora, lingkungan yang hijau dengan kontur tanah dinamis, interior minimalis klasik, hingga penamaan tipe unit rumah, semua mengadopsi gaya Skandinavia. Synthesis Huis memasarkan tiga jenis unit rumah tapak tiga lantai, yaitu Tipe Passa (LB 106 m2), Tipe Mattlig (LB 123 m2) dan Tipe Lang (LB 154 m2).

Sementara untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan penghuninya, Synthesis Huis menerapkan sistem keamanan 24 jam lengkap dengan _one gate system_ dan access caed,mKebutuhan masyarakat urban modern yang lebih mengutamakan hunian sehat dan ramah lingkungan juga diakomodasi dengan menyediakan area hijau di sekeliling kawasan dan menerapkan konsep interior biophilic yang akan memudahkan penghuni berinteraksi langsung dengan alam.

“Untuk informasi lebih jelas mengenai produk dan penawaran khusus saat ini, Anda dapat mengakses laman synthesishuis.id atau instagram @synthesishuisofficial,” tutup Imron. (RO/OL-7)