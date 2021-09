Ingin Transfer Antarbank? Ini Kode Bank yang Anda Butuhkan

KODE transfer antarbank, biasanya berupa tiga digit angka. Tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda. Maka sebaiknya, sebelum kamu melakukan transaksi ke rekening bank lain, terlebih dahulu harus mengetahui kode bank tersebut.

Jika kamu salah memasukkan kode bank tersebut, transaksi yang kamu lakukan tidak akan berjalan lancar.

Memang di mesin ATM maupun di Internet Banking sudah tersedia kode bank. Namun jika kamu harus memilih kode bank dari sekian banyak bank yang terdapat dalam menu atm tersebut, maka akan memakan waktu banyak dan tak lagi efisien.

Ini adalah daftar kode bank terlengkap agar bisa membantu kamu lebih efektif untuk mengetahui kode bank

No Nama Bank Kode

1 Bank BCA 014

2 Bank Mandiri 008

3 Bank BNI 009

4 Bank BNI Syariah 427

5 Bank BRI 002

6 Bank Syariah Mandiri 451

7 Bank CIMB Niaga 022

8 Bank CIMB Niaga Syariah 022

9 Bank Muamalat 147

10 Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 213

11 JENIUS 213

12 Bank BRI Syariah 422

13 Bank Tabungan Negara (BTN) 200

14 Permata Bank 013

15 Bank Danamon 011

16 Bank BII Maybank 016

17 Bank Mega 426

18 Bank Sinarmas 153

19 Bank Commonwealth 950

20 Bank OCBC NISP 028

21 Bank Bukopin 441

22 Bank BCA Syariah 536

23 Bank Lippo 026

24 Citibank 031

25 Indosat Dompetku 789

26 Telkomsel Tcash 911

27 Bank Jabar dan Banten (BJB) 110

28 Bank DKI 111

29 BPD DIY 112

30 Bank Jateng 113

31 Bank Jatim 114

32 BPD Jambi 115

33 BPD Aceh, BPD Aceh Syariah 116

34 Bank Sumut 117

35 Bank Nagari 118

36 Bank Riau 119

37 Bank Sumsel Babel 120

38 Bank Lampung 121

39 Bank Kalsel 122

40 Bank Kalimantan Barat 123

41 Bank Kalimantan Timur dan Utara 124

42 Bank Kalteng 125

43 Bank Sulsel dan Barat 126

44 Bank Sulut Gorontalo 127

45 Bank NTB, NTB Syariah 128

46 BPD Bali 129

47 Bank NTT 130

48 Bank Maluku Malut 131

49 Bank Papua 132

50 Bank Bengkulu 133

51 Bank Sulawesi Tengah 134

52 Bank Sultra 135

53 Bank Ekspor Indonesia 003

54 Bank Panin 019

55 Bank Arta Niaga Kencana 020

56 Bank UOB Indonesia 023

57 American Express Bank LTD 030

58 Citibank N.A 031

59 JP. Morgan Chase Bank, N.A 032

60 Bank of America, N.A 033

61 ING Indonesia Bank 034

62 Link Aja 911

63 Bank Artha Graha Internasional 037

64 Bank Credit Agricole Indosuez 039

65 The Bangkok Bank Comp. LTD 040

66 The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) 041

67 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD 042

68 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 045

69 Bank DBS Indonesia 046

70 Bank Resona Perdania 047

71 Bank Mizuho Indonesia 048

72 Standard Chartered Bank 050

73 Bank ABN Amro 052

74 Bank Keppel Tatlee Buana 053

75 Bank Capital Indonesia 054

76 Bank BNP Paribas Indonesia 057

77 Bank UOB Indonesia 023

78 Korea Exchange Bank Danamon 059

79 Bank BJB Syariah 425

80 Bank ANZ Indonesia 061

81 Deutsche Bank AG. 067

82 Bank Woori Indonesia 068

83 Bank OF China 069

84 Bank Bumi Arta 076

85 Bank Ekonomi 087

86 Bank Antardaerah 088

87 Bank Haga 089

88 Bank IFI 093

89 Bank JTRUST 095

90 Bank Mayapada 097

91 Bank Nusantara Parahyangan 145

92 Bank of India Indonesia 146

93 Bank Mestika Dharma 151

94 Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) 152

95 Bank Maspion Indonesia 157

96 Bank Hagakita 159

97 Bank Ganesha 161

98 Bank Windu Kentjana 162

99 Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) 164

100 Bank Harmoni International 166

101 Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) 167

102 Bank Himpunan Saudara 1906 212

103 Bank Swaguna 405

104 Bank Jasa Jakarta 427

105 Bank Bisnis Internasional 459

106 Bank Sri Partha 466

107 Bank Jasa Jakarta 472

108 Bank Bintang Manunggal 484

109 Bank MNC / Bank Bumiputera 485

110 Bank Yudha Bhakti 490

111 Bank BRI Agro 494

112 Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) 498

113 Bank Royal Indonesia 501

114 Bank Alfindo (Bank National Nobu) 503

115 Bank Syariah Mega 506

116 Bank Ina Perdana 513

117 Bank Harfa 517

118 Prima Master Bank 520

119 Bank Persyarikatan Indonesia 521

120 Bank Akita 525

121 Liman International Bank 526

122 Anglomas Internasional Bank 531

123 Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) 523

124 Bank Kesejahteraan Ekonomi 535

125 Bank Artos IND 542

126 Bank Purba Danarta 547

127 Bank Multi Arta Sentosa 548

128 Bank Mayora Indonesia 553

129 Bank Index Selindo 555

130 Centratama Nasional Bank 559

131 Bank Victoria International 566

132 Bank Fama Internasional 562

133 Bank Mandiri Taspen Pos 564

134 Bank Harda 567

135 BPR KS 688

136 Bank Agris 945

137 Bank Merincorp 946

138 Bank Maybank Indocorp 947

139 Bank OCBC – Indonesia 948

140 Bank CTBC (China Trust) Indonesia 949

Nah itulah kode-kode transfer antarbank yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat ya! (OL-1)