Harga Emas Kembali Naik Setelah Sempat Turun Didorong Dolar

HARGA Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Senin atau Selasa WIB (3/8) karena dolar AS melemah.

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik 5 dolar AS, atau 0,28 persen, menjadi ditutup pada 1,822,2 dolar AS per ounce.

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury ) mendukung emas.

Data ekonomi yang dirilis pada Senin juga mendukung emas. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan indeks manufaktur turun 1,1 poin persentase dari Juni menjadi 59,5 persen pada Juli.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran konstruksi AS naik 0,1 persen pada bulan Juni.

Perak untuk pengiriman September naik 2,8 sen, atau 0,11 persen, menjadi ditutup pada 25,575 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 7,9 dolar, atau 0,75 persen, menjadi ditutup pada 1,056,3 dolar per ounce. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Gerakan Vaksinasi Muhammadiyah Jadi Perekat Lintas Agama di Sikka