Sebulan Penuh, Produk Kreatif Indonesia Isi Toko Merci di Paris

INDONESIA tidak hanya kaya keanekaragaman hayati tetapi juga dipenuhi dengan bakat dan talenta yang modern dan inovatif dalam berkreasi. Demikian disampaikan Duta Besar RI untuk Prancis, Arrmanatha Nasir, pada acara pembukaan Merci Beyond Bali, 23 Juli 2021, di toko konsep Merci, Paris.

Selama satu bulan penuh, produk kreatif Indonesia akan mengisi saung-saung dan rak toko Merci di tengah kota Paris. Hadirnya produk Indonesia di Merci menunjukkan bahwa meskipun di tengah pandemi covid-19, masyarakat Indonesia yang tangguh terus berkarya untuk tumbuh dan pulih dari dampak pandemi.



Merci Beyond Bali tidak saja bertujuan mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia, tetapi juga membawa pengalaman mengunjungi Indonesia ke Paris. Sebelum pandemi covid-19, jumlah wisatawan Prancis ke Indonesia mencapai sekitar 285 ribu orang. Melalui promosi produk kreatif Indonesia bertajuk Merci Beyond Bali dari 21 Juli hingga 22 Agustus 2021, masyarakat Paris dapat sedikit mengobati rasa kangen wisata ke Indonesia. "Merci Beyond Bali hadir mengobati rindu masyarakat Prancis yang tidak dapat berlibur menikmati keindahan budaya Indonesia dan hijaunya pemandangan di Zamrud Khatulistiwa, akibat pandemi covid-19," sebut Dubes RI.

Promosi Merci Beyond Bali yang rencana awal dilakukan pada 2020, tahun ini diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Lobi utama toko Merci ditranformasi secara istimewa dalam dekor saung-saung di tengah pepohonan hijau dan sawah yang berundak-undak seperti di Bali. Masing-masing saung menampilkan berbagai kekayaan kreativitas Indonesia yang disuguhkan oleh sekitar 28 merek dari Indonesia. Ada produk fesyen, busana, aksesori dan pernak pernik, tas dan dompet, sampai dengan perabotan dan peralatan makan.

Semua bertuliskan Made in Indonesia. Produk-produk ini merupakan hasil kurasi toko Merci sendiri, didatangkan dan dibeli Merci langsung dari Indonesia. Sejumlah barang pun sudah laku terjual di hari pertama promosi. "CEO Merci menyampaikan kepada saya bahwa Merci akan melakukan repeat order untuk beberapa produk karena sudah sold out," tutur Dubes RI.

Untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia, toko Merci akan mendesain kaos khusus untuk dijual secara eksklusif dan terbatas pada 17 Agustus 2021. "Walaupun desain kaos masih dirahasiakan, CEO Merci memberi bocoran desain yang dibuat diharapkan dapat memberi semangat untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh," sebut Dubes RI.

Acara pembukaan Merci Beyond Bali yang dihadiri mitra KBRI Paris dari kalangan pengusaha, desainer, budayawan, media Prancis dan Indonesia, serta kalangan pemerintah dan parlemen Prancis. Acara dimeriahkan dengan penampilan Tari Puspanjali dari Bali dan Tari Burung Enggang dari Kalimantan Timur, serta dilengkapi sajian kuliner khas Indonesia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum memasuki toko, para tamu harus menunjukkan bukti vaksinasi lengkap (Health Pass) sesuai dengan kebijakan pemerintah Prancis.

Rangkaian acara peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan berlanjut di toko Merci dengan Business Gathering, 28 Juli 2021, mengundang kehadiran komunitas bisnis Prancis. Acara ini juga akan menjadi kesempatan untuk mempromosikan komoditas kopi dan teh Indonesia. Selanjutnya, pada 29 Juli 2021, promosi kreativitas Indonesia dilaksanakan dalam demonstrasi pembuatan batik. Peserta dapat mempraktikkan sendiri secara langsung proses pembuatan batik.

Kunjungan virtual masyarakat Prancis ke Indonesia juga diwujudkan dalam pameran foto-foto situs warisan budaya dunia yang berada di Indonesia. Dengan stimulasi virtual ini, masyarakat Prancis pengunjung pameran diharapkan terpicu rasa ingin tahunya lebih lanjut mengenai Indonesia. Ketika waktunya tiba, mereka datang mengunjungi dan menikmati keindahan Indonesia secara langsung.

Kolaborasi dengan toko, desainer, restoran, atau fashion house yang mengerti pasar dan consumer base di Prancis menjadi strategi utama KBRI Prancis dalam mempromosikan produk kreatif Indonesia. Dalam satu tahun terakhir KBRI Paris telah berkolaborasi antara lain dengan Merci, Christian Dior, My Little Warung, dan Ithemba untuk mempromosikan berbagai produk Indonesia. Mekanisme kerja sama memberikan keleluasaan bagi mitra di Prancis untuk melakukan kurasi dan secara langsung membeli dan mengurus semua proses impor dari Indonesia.

Toko Merci merupakan concept store yang didirikan sejak Maret 2009 di tengah kota Paris, yaitu daerah Haut-Marais. Toko Merci menjadi tempat penjualan berbagai produk desain, fesyen, dan peralatan rumah tangga berkualitas premium. Setiap tahun, toko Merci dikunjungi sekitar 1,5 juta pengunjung. Di media sosial Instagram, @merciparis memiliki lebih dari 406 ribu followers, dan postingan toko Merci selalu banyak mendapatkan ribuan likes. (RO/OL-14)