Tiga Barang yang Wajib Dimiliki Supaya makin Aman dan Nyaman di Rumah

PANDEMI COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengubah gaya hidup masyarakat. Mulai dari menjalankan pola hidup sehat, mengutamakan kebersihan, hingga menjaga kesehatan mental agar tidak merasa jenuh dan stress selama berada di rumah.

Perubahan perilaku ini tentu harus didukung oleh peralatan esensial yang dapat membantu masyarakat untuk lebih produktif menjalani hari-harinya. Sebagai penyedia peralatan dapur, Hock hadir dengan sederet produk esensial untuk mendukung aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

“Kami sangat memahami bahwa masa pandemi ini telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan juga mental seluruh anggota keluarga selama berkegiatan di rumah aja. Untuk itu, Hock berupaya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang-barang rumah tangga berkualitas yang dapat dibeli dengan mudah secara online melalui website Hock,” kata Axel selaku Marketing Executive Hock.

Berikut 3 barang wajib yang dimiliki ibu rumah tangga agar keluarga makin aman dan nyaman di rumah:

1. Tempat cuci tangan portable



Di tengah pandemi COVID-19, selain menggunakan masker dan menjaga jarak, sebaiknya kita harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum masuk ke rumah dan setelah bepergian dari luar. Pasalnya, kebanyakan rumah tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi tempat cuci tangan di depan rumah.

Namun, kamu tidak perlu repot membangun tempat cuci tangan dari nol. Kamu bisa membeli tempat cuci tangan portable yang mudah dipindah namun tetap kokoh dan awet. Seperti Hock DIY Sink HK-D553C yang dilengkapi pedal.

Dengan keunggulan bahan Stainless Steel yang tahan lama, mudah dipasang, kaki DIY Sink yang bisa diatur ketinggian rata lantai, cocok dipasang di pabrik, kantor, rumah, kafe dan restoran serta dilengkapi sistem injak sehingga lebih steril dan higienis tanpa menyentuh kran air.

2. Oven aluminium cocok untuk mencoba kreasi menu atau memulai bisnis kecil-kecilan



Selama berada di rumah, kita memiliki lebih banyak waktu luang. Jika biasanya kita menghabiskan akhir pekan dengan pergi ke pusat perbelanjaan, kini kita harus memutar cara agar tidak bosan saat berada di rumah saja.

Salah satu cara ampuh yang bisa dilakukan adalah dengan belajar memasak atau memulai bisnis baru. Untuk mendukung hal tersebut, Hock mengeluarkan produk oven yang cocok digunakan untuk kegiatan masak-memasak di rumah.

Oven Aluminium Hock Model Putaran Hawa No. 3 terbuat dari bahan aluminium yang kuat dan tahan lama serta dilengkapi dengan penunjuk suhu, sehingga dapat menghasilkan hasil panggangan yang merata. Oven ini cocok digunakan untuk memanggang segala jenis kue, roti, daging, ikan dan ayam. Selain itu, Oven Aluminium Hock Model Putaran Hawa No. 3 juga memiliki kapasitas yang cukup besar untuk memanggang makanan dalam jumlah banyak, sehingga cocok digunakan oleh kamu yang mau membuka bisnis kecil-kecilan.

3. Ciptakan suasana makan malam ala restoran dengan kompor satu tungku



Selama satu tahun lebih berkegiatan di rumah saja, pasti kamu sudah rindu untuk makan malam di restoran favorit keluarga. Supaya akhir pekan makin seru, kamu bisa menyulap ruang makan kamu menjadi seperti restoran all you can eat. Dengan konsep ini, kamu dan keluarga bisa memiliki quality time yang berkesan.

Yang kamu perlukan adalah bahan-bahan utama, seperti daging, sayur, dan bumbu pelengkap lainnya. Setelah itu, atur kompor satu tungku di tengah meja makan agar semua anggota keluarga bisa mulai berkreasi dengan makanannya sendiri.

Deretan varian model kompor satu tungku dari Hock dapat kamu pilih sesuai dengan budget dan kebutuhanmu.



Itulah 3 barang penting yang wajib kamu miliki agar kegiatan di rumah makin aman dan menyenangkan. Kamu bisa membeli berbagai peralatan rumah tangga dan dapur berkualitas dengan mudah secara online melalui website Hock.

Jangan lupa gunakan metode pembayaran digital ShopeePay yang praktis dan dapatkan cashback hingga 100% selama periode kampanye ShopeePay Super Online Deals pada 15-21 Juli 2021. (RO/OL-10)