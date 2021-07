Idenya Flux Kucurkan Dana Berdayakan Sektor Kreatif

PERIKLANAN merupakan sektor usaha yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perilaku pasar. Menurut Nielsen, di masa pandemi nilai belanja iklan pada 2020 justru mengalami kenaikan dan ditutup pada angka Rp229 triliun. Ini berlaku di semua tipe media termasuk TV, cetak, radio, dan digital.

Adapun menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P31), belanja iklan pada 2021 diprediksikan masih akan naik hingga 10-15%. Melihat potensi ini, perusahaan kreatif yang berbasis di Jakarta Selatan, Idenya Flux, kembali memperkuat komitmennya dalam membantu pengembangan agensi kreatif Tanah Air melalui pemberian modal kepada agensi digital lokal serta memberi bimbingan dalam mengembangkan bisnis.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pengembangan industri kreatif digital dari perusahaan yang telah berhasil mencapai pendapatan sebesar US$4 juta dalam kurun waktu tiga tahun, berikut petikan wawancara dengan CEO sekaligus Founder Idenya Flux, Yohanes Auri:

Bagaimana rencana Idenya Flux mendanai agensi digital lokal?

Selain melakukan inovasi dari segi produk layanan komunikasi, investasi ini merupakan bagian dari inovasi bisnis kami. Setelah berhasil melakukan investasi pada sektor ATL dan BTL, kami melihat potensi dan permintaan pasar yang besar pada sektor digital. Karenanya, kami mulai fokuskan investasi pada digital agency lokal yang untuk saat ini pendanaan dalam tahap seed funding. Tidak hanya mendanai, Idenya Flux juga berkomitmen melakukan bimbingan bisnis dan kreativitas pada agensi lokal hingga dapat sukses dan tumbuh lebih cepat.

Apa alasan Anda melakukan langkah tersebut?

Perkembangan industri kreatif khususnya pada sektor digital berkembang pesat. Mengutip prediksi Nielsen, sektor digital akan tumbuh empat kali lipat pada tahun ini. Melihat potensi yang begitu besar, Idenya Flux yang saat ini sudah memiliki layanan digital ingin lebih memberdayakan agensi digital lokal untuk berkembang bersama dan meraih sukses. Maka dari itu Idenya Flux menjadi investor bagi agensi digital yang potensial. Saya percaya, sesuatu yang kita lakukan bersama-sama, hasilnya akan lebih maksimal. Dengan menggandeng beberapa agensi digital tersebut, Idenya Flux akan semakin besar dan sukses.

Bagaimana pertumbuhan Idenya Flux dalam 2 tahun terakhir?

Sejak awal didirikan, Idenya Flux selalu mencatat pertumbuhan positif pada setiap tahun. Selama tiga tahun eksis di industri periklanan, kami telah berhasil meraup total pendapatan sebesar US$4 juta. Kami telah berhasil menyukseskan 168 kampanye komunikasi klien serta membantu lebih dari 50 brand. Pada 2021 Idenya Flux telah berhasil melampaui target pendapatan pada kuartal ke-2 tahun ini.

Apa saja produk/layanan yang Anda tawarkan?

Idenya Flux merupakan creative advertising agency dan digital agency yang menawarkan layanan jasa komunikasi terintegrasi, mencakup pembuatan strategy komunikasi, ATL, BTL, video komersial, aktivasi, dan digital yang meliputi social media maintenance, digital advertising, hingga penempatan iklan pada media konvensional dan digital.

Seperti apa gambaran peluang bisnis dan peta persaingannya?

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula peluang bisnis yang dihadirkan sangat terbuka luas. Beranjak dari hal tersebut sehingga tidak mengherankan jika pangsa pasar di Indonesia terbilang cukup kompetitif, termasuk di ranah kreatif agensi. Tidak hanya agensi kreatif lokal yang berusaha mencoba peruntungan bisnis tetapi juga banyak agensi kreatif multinasional yang tertarik untuk mengembangkan pangsa pasar di Indonesia.

Bagaimana strategi Idenya Flux dalam menghadapi persaingan pasar?

Untuk bertahan di industri kreatif, kita harus mampu menghadirkan ide-ide kreatif yang segar dan out of the box serta relevan dengan target audience. Dengan demikian kita bisa membantu klien untuk dapat berkomunikasi dengan target audience-nya secara efektif dan mampu menciptakan persepsi yang kuat di benak publik. Idenya Flux juga mempunyai kelebihan dari sisi fleksibilitas dalam menciptakan campaign yang sesuai dengan kebutuhan brand. Begitu juga kecepatan dalam mengikuti tren terkini dipadukan dengan ide kreatif sehingga membuat campaign yang dihasilkan selalu fresh.

Apa target atau rencana bisnis ke depan?

Industri kreatif memiliki potensi pasar yang masih sangat terbuka luas di masa mendatang. Meski pandemi covid-19 masih berlangsung di Indonesia, tetapi perkembangan industri kreatif khususnya pada sektor digital berkembang pesat. Melihat potensi yang begitu besar, Idenya Flux yang saat ini sudah memiliki layanan digital ingin lebih memberdayakan digital agency lokal untuk berkembang bersama dan meraih sukses. (OL-14)